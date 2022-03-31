Медведев – о состоянии Тимощука после ДТП: «С Анатолием все в порядке. Уже работает»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья тренера Анатолия Тимощука, который попал в ДТП по дороге на тренировку.
«С Анатолием все в порядке. Обошлось без последствий для здоровья. Тимощук уже вернулся в строй, работает!» — сказал Медведев.
- ДТП с участием Тимощука оценивается как лeгкое – в нем никто серьезно не пострадал.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 22 туров.
- 3 апреля петербуржцы на выезде сыграют с «Сочи».
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Источник: «Спорт-Экспресс»