Медведев – о состоянии Тимощука после ДТП: «С Анатолием все в порядке. Уже работает»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья тренера Анатолия Тимощука, который попал в ДТП по дороге на тренировку.

«С Анатолием все в порядке. Обошлось без последствий для здоровья. Тимощук уже вернулся в строй, работает!» — сказал Медведев.

ДТП с участием Тимощука оценивается как лeгкое – в нем никто серьезно не пострадал.

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