Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку «Зенита» («Чемпионат»)

Толян как и положено позвонил в автоинспекцию, в страховую компанию, поставил знак аварийной остановки и установил транспарант "Хватит уже меня снимать, п*Dорасы!
Гыгыгы
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Украинский специалист попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку команды. Из-за произошедшего он пропускает сегодняшнее занятие.
ДТП с участием Тимощука оценивается как лeгкое – в нем никто серьезно не пострадал.
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