Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку «Зенита» («Чемпионат»)

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Украинский специалист попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку команды. Из-за произошедшего он пропускает сегодняшнее занятие.

ДТП с участием Тимощука оценивается как лeгкое – в нем никто серьезно не пострадал.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 22 туров.

3 апреля петербуржцы на выезде сыграют с «Сочи».

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