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Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку «Зенита» («Чемпионат»)

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Украинский специалист попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку команды. Из-за произошедшего он пропускает сегодняшнее занятие.

ДТП с участием Тимощука оценивается как лeгкое – в нем никто серьезно не пострадал.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 22 туров.
  • 3 апреля петербуржцы на выезде сыграют с «Сочи».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +896

    Узб@гоеный 18 минут назад

    Толян как и положено позвонил в автоинспекцию, в страховую компанию, поставил знак аварийной остановки и установил транспарант "Хватит уже меня снимать, п*Dорасы!
    Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +60979

    portero 44 минуты назад

    Зима в Питере, аварий много...

    1
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    Рейтинг: +24051

    bset 1 час назад

    Спасибо за футбольную новость футбольному ресурсу

    1
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    Рейтинг: +6331

    Semenycch 1 час назад

    Может уже пора выставлять новости типа - Тимощук успешно сходил в туалет по большому?

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    Рейтинг: +14091

    ilichkadr > Semenycch 37 минут назад

    После аварии само собой разумеющееся действо, типа по умолчанию........

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