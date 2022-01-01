Агуэро: «Я отказал «Интер Майами», но уже хочу тренироваться»

Молодец, Серега! Не ведись на пенсионный клуб
Бывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заговорил о возобновлении карьеры.
«ФИФА уже относится ко мне как к легенде, но вчера я подумал о том, что мог бы опять выйти на поле.
Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение пяти-шести месяцев, но я уже хочу тренироваться.
Мне звонили из «Интер Майами», я отказал им», – сказал Агуэро.
- Аргентинец в декабре завершил карьеру в 33-летнем возрасте.
- Причина – проблемы с сердцем.
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