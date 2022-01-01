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Агуэро: «Я отказал «Интер Майами», но уже хочу тренироваться»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заговорил о возобновлении карьеры.

«ФИФА уже относится ко мне как к легенде, но вчера я подумал о том, что мог бы опять выйти на поле.

Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение пяти-шести месяцев, но я уже хочу тренироваться.

Мне звонили из «Интер Майами», я отказал им», – сказал Агуэро.

  • Аргентинец в декабре завершил карьеру в 33-летнем возрасте.
  • Причина – проблемы с сердцем.

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Источник: Calciomercato

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1485

    PassCSKA 22 минуты назад

    Молодец, Серега! Не ведись на пенсионный клуб

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