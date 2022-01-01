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Изидор – лучший игрок «Локомотива» в марте. Он куплен за 3,5 миллиона

Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего игрока в марте. Им стал форвард Вильсон Изидор.

У француза 51,5 процента голосов. Второе место занял вратарь Даниил Худяков (21,4 процента). Третий – Дмитрий Баринов (13,5 процента).

  • Все 4 мартовских матча Изидор провел без замен.
  • В сезоне РПЛ Изидор успел провести 3 матча, забил 3 раза, сделал ассист.
  • Изидор куплен в январе у «Монако» за 3,5 миллиона евро.

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Источник: официальный сайт «Локомотива»

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