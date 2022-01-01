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Роналду: «Чемпионат мира без Португалии невозможен. Не думаю, что македонцы нас удивят»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем стыковом матче ЧМ-2022 против Северной Македонии.

«Чемпионат мира без Португалии невозможен. Мы были удивлены вылетом Италии.

Северная Македония удивила во многих матчах. Но я не думаю, что они удивят нас. Португалия сыграет лучше и выйдет на чемпионат мира», – сказал Роналду.

  • Матч состоится сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.
  • Македонцы в полуфинале обыграли Италию (1:0).
  • Португалия победила Турцию (3:1).

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Источник: Goal

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