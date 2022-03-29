Отбор ЧМ-2022. Дубль Фернандеша в ворота Северной Македонии вывел Португалию на ЧМ в Катаре

Ну как и должно быть.Македонцам повезло с Италией, но везение не бывает постоянным. Португальцы показали свой класс.
Сборная Португалии победила Северную Македонию (2:0) в финале стыкового отборочного турнира ЧМ-2022.
Дубль оформил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш.
Португальцы вышли в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Стыки. Финал
Португалия – Северная Македония – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фернандеш, 32; 2:0 – Фернандеш, 65.
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