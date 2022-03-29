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Отбор ЧМ-2022. Дубль Фернандеша в ворота Северной Македонии вывел Португалию на ЧМ в Катаре

Сборная Португалии победила Северную Македонию (2:0) в финале стыкового отборочного турнира ЧМ-2022.

Дубль оформил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш.

Португальцы вышли в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Стыки. Финал

Португалия – Северная Македония – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 32; 2:0 – Фернандеш, 65.

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Источник: Бомбардир.ру

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29.03.2022 23:35
Комментарии1
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    Рейтинг: +1175

    стоп кран 20 минут назад

    Ну как и должно быть.Македонцам повезло с Италией, но везение не бывает постоянным. Португальцы показали свой класс.

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