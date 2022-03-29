Игрокам сборной Македонии пообещали 500 тысяч на всех за выход на ЧМ-2022. Сегодня – матч с Португалией

Власти Северной Македонии решили финансово мотивировать футболистов национальной сборной в преддверии матча с Португалией.
Сегодня, 29 марта, в 21:45 мск команды встретятся в Порту, чтобы определить обладателя путевки на ЧМ-2022.
За первый в истории выход на чемпионат мира македонским игрокам пообещали денежный бонус в размере 500 тысяч евро на всех.
- На прошлой неделе Северная Македония победила в стыках Италию (1:0).
- Португалия в предыдущем раунде отбора была сильнее Турции (3:1).
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Источник: Mirror