Игрокам сборной Македонии пообещали 500 тысяч на всех за выход на ЧМ-2022. Сегодня – матч с Португалией

Власти Северной Македонии решили финансово мотивировать футболистов национальной сборной в преддверии матча с Португалией.

Сегодня, 29 марта, в 21:45 мск команды встретятся в Порту, чтобы определить обладателя путевки на ЧМ-2022.

За первый в истории выход на чемпионат мира македонским игрокам пообещали денежный бонус в размере 500 тысяч евро на всех.

На прошлой неделе Северная Македония победила в стыках Италию (1:0).

Португалия в предыдущем раунде отбора была сильнее Турции (3:1).

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