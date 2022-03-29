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  • Комбаров – о драке с Парехой: «Я выкинул его в дверной проeм, и в этот момент зашел Карпин. Он любил эти зарубы»

Комбаров – о драке с Парехой: «Я выкинул его в дверной проeм, и в этот момент зашел Карпин. Он любил эти зарубы»

29 марта 2022, 17:58
2

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о конфликте с экс-одноклубником Николасом Парехой.

«В «Динамо» драк не было, а вот в «Спартаке» – да. Мы играли в Грозном, проигрывали к перерыву 0:2. И в первом тайме зарубились с одним иностранцем, Николасом Парехой. Зашли в раздевалку, и понеслась.

Он пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошeл я, но Пареха стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнeтся драка. Так и получилось.

Тогда тренером был Валерий Карпин. Когда началась драка, я выкинул Пареху в дверной проeм, и в этот момент зашeл Карпин. Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался.

Он кайфанул, особенно после того как мы победили 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан, и мы пожали друг другу руки», – сказал Комбаров.

  • 35-летний футболист выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
  • Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
  • С июня 2021 года Комбаров остается без команды после ухода из «Крыльев Советов».

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Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (2)
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piligrim1986
1648566779
Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался. потому навалял вам обоим)))
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vladik12
1648568489
А Валера подавал тот конфликт так: "Русские метелились против легионеров". И кто же говорит правду? Один на один махались или все-таки русские против легов?
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