Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Комбаров – о драке с Парехой: «Я выкинул его в дверной проeм, и в этот момент зашел Карпин. Он любил эти зарубы»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о конфликте с экс-одноклубником Николасом Парехой.

«В «Динамо» драк не было, а вот в «Спартаке» – да. Мы играли в Грозном, проигрывали к перерыву 0:2. И в первом тайме зарубились с одним иностранцем, Николасом Парехой. Зашли в раздевалку, и понеслась.

Он пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошeл я, но Пареха стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнeтся драка. Так и получилось.

Тогда тренером был Валерий Карпин. Когда началась драка, я выкинул Пареху в дверной проeм, и в этот момент зашeл Карпин. Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался.

Он кайфанул, особенно после того как мы победили 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан, и мы пожали друг другу руки», – сказал Комбаров.

  • 35-летний футболист выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
  • Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
  • С июня 2021 года Комбаров остается без команды после ухода из «Крыльев Советов».

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Дмитрий Комбаров: «Я люблю «Спартак». Готов вернуться и играть бесплатно» 3
Комбаров: «Спартак» расстанется с Хендриксом. Он получает мало игрового времени» 1
Комбаров: «Спартак» в Европе выглядит лучше «Зенита». Команда рубится, а они еле-еле играют с «Мальме» 72
Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:58
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +6846

    vladik12 40 минут назад

    А Валера подавал тот конфликт так: "Русские метелились против легионеров". И кто же говорит правду? Один на один махались или все-таки русские против легов?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7669

    piligrim1986 1 час назад

    Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался. потому навалял вам обоим)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2690

    СуперПАВ9 1 час назад

    Дровосек жаль ты с пепе не сталкивался

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11