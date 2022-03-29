«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Беллингема

На полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема появился еще один претендент.

Вслед за «Реалом» свой интерес к 18-летнему футболисту обозначил «Ливерпуль».

Оба клуба будут пытаться купить хавбека в 2023 году. Сумма сделки, вероятно, превысит 100 миллионов евро.

В этом сезоне англичанин забил 6 голов и сделал 13 ассистов в 37 матчах.

Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

Беллингем – лучший молодой игрок Европы по версии Goal.

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