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«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Беллингема

29 марта 2022, 15:20
1

На полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема появился еще один претендент.

Вслед за «Реалом» свой интерес к 18-летнему футболисту обозначил «Ливерпуль».

Оба клуба будут пытаться купить хавбека в 2023 году. Сумма сделки, вероятно, превысит 100 миллионов евро.

  • В этом сезоне англичанин забил 6 голов и сделал 13 ассистов в 37 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
  • Беллингем – лучший молодой игрок Европы по версии Goal.

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Источник: Bild
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Реал Ливерпуль Боруссия Д Беллингем Джуд
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Чоткар Патыр
1648564693
До 2023 года ещё дожить надо.
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