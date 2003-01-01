Беллингем – лучший молодой игрок Европы по версии Goal. Вирц и Гави – в топ-3

Портал Goal представил обновленный топ-50 самых талантливых молодых игроков европейского футбола.

Рейтинг игроков, родившихся 1 января 2003 года или позже, возглавил вингер дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. В топ-3 вошли Флориан Виртц («Байер) и Гави («Барселона»).

На 11-й строчке в рейтинге изначально находился полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, однако его исключили из списка. Портал объяснил это тем, что не хочет поддерживать команды, за которые играет 18-летний футболист.

Топ-10 самых талантливых молодых игроков выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Боруссия» Д)

2. Флориан Вирц («Байер)

3. Гави («Барселона»)

4. Джамал Мусиала («Бавария»)

5. Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

6. Райан Шерки («Лион»)

7. Девин Ренш («Аякс»)

8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д)

9. Беньямин Шешко («Зальцбург»)

10. Рикардо Пепи («Аугсбург»)

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