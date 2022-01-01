Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

«No player». Goal исключил Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков Европы

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исключен из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола по версии Goal.

Изначально портал поставил 18-летнего Захаряна на 11-е место в рейтинге игроков, родившихся 1 января 2003 года или позже.

В обновленном рейтинге на месте футболиста сборной России осталась только подпись «No player».

Goal объяснил исключение Захаряна запретом ФИФА и УЕФА на участие российских команд в международных турнирах.

«Мы не хотим поддерживать команды, за которые играет Захарян. Он один из талантливых молодых футболистов, и мы надеемся, что у него большое будущее», – говорится в примечании редакции.

  • «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи

Новости по теме
Беллингем – лучший молодой игрок Европы по версии Goal. Вирц и Гави – в топ-3
«Динамо»: «Неделю назад Goal уверял, что футбол вне политики и Захарян будет в топ-50» 1
Травма Захаряна оказалась несерьезной
Источник: Goal

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:13
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +790

    inzek 1 час назад

    а кто то сомневался? ща еще теннисиста медведеве подвинут из десятки! пендосы рулят в инфо во__йне

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11