«No player». Goal исключил Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков Европы

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исключен из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола по версии Goal.

Изначально портал поставил 18-летнего Захаряна на 11-е место в рейтинге игроков, родившихся 1 января 2003 года или позже.

В обновленном рейтинге на месте футболиста сборной России осталась только подпись «No player».

Goal объяснил исключение Захаряна запретом ФИФА и УЕФА на участие российских команд в международных турнирах.

«Мы не хотим поддерживать команды, за которые играет Захарян. Он один из талантливых молодых футболистов, и мы надеемся, что у него большое будущее», – говорится в примечании редакции.

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