Президент «Урала» – об уходе Гагнидзе и Цулукидзе: «На них и на родных оказывалось давление»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход из клуба грузинских футболистов Луки Гагнидзе и Луки Цулукидзе.

– Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе воспользовались разрешением ФИФА и приостановили контракты, покинув «Урал»...

– Да. Но тут оказывается давление на родственников футболистов, на родных, на самих игроков, что им нужно было уехать из России. Но разве это правильно?

Хорошо, тому же Хвиче Кварацхелии – лидеру «Рубина» и одному из самых ярких легионеров РПЛ нашли команду на родине – «Динамо» из Батуми. А наши молодые парни уехали в Грузию, и им не нашли никаких вариантов.

А ведь в таком возрасте нужно постоянно играть, иметь практику, дальше прогрессировать. Тренировки – это одно, а матчи – совершенно другое. Лука Гагнидзе только освоился в нашем чемпионате, нашем клубе, стал показывать хороший футбол и выступал бы сейчас в основной команде. Но получилось вот так.

«Урал» идет на 13-м месте в РПЛ.

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