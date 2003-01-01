Иванов не получил назначение на 23-й тур РПЛ. Он ошибся, не удалив Гоцука за фол на Айртоне

Абсолютно нормальная практика. Ни один судья не получает назначения на ВСЕ туры сезона.
Судья Сергей Иванов не получил назначение на матчи 23-го тура РПЛ.
Ранее ЭКС РФС признал ошибочным решение арбитра не удалять игрока «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на защитнике «Спартака» Айртоне в матче 22-го тура РПЛ.
- Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма.
- Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
- Иванов не вынес Гоцуку даже предупреждение.
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