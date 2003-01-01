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Иванов не получил назначение на 23-й тур РПЛ. Он ошибся, не удалив Гоцука за фол на Айртоне

Судья Сергей Иванов не получил назначение на матчи 23-го тура РПЛ.

Ранее ЭКС РФС признал ошибочным решение арбитра не удалять игрока «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на защитнике «Спартака» Айртоне в матче 22-го тура РПЛ.

  • Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма.
  • Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
  • Иванов не вынес Гоцуку даже предупреждение.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6845

    vladik12 1 час назад

    Абсолютно нормальная практика. Ни один судья не получает назначения на ВСЕ туры сезона.

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