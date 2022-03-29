Иванов не получил назначение на 23-й тур РПЛ. Он ошибся, не удалив Гоцука за фол на Айртоне

Судья Сергей Иванов не получил назначение на матчи 23-го тура РПЛ.

Ранее ЭКС РФС признал ошибочным решение арбитра не удалять игрока «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на защитнике «Спартака» Айртоне в матче 22-го тура РПЛ.

Гоцук ударил Айртона по ноге в конце 1-го тайма.

Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.

Иванов не вынес Гоцуку даже предупреждение.

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