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Карасев рассудит «Локомотив» и «Спартак», Сухой – «Динамо» и «Краснодар»

РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ.

Сергей Карасев рассудит матч «Локомотив» – «Спартак». Алексей Сухой назначен на матч «Краснодар»«Динамо», а Владимир Москалев – на игру «Сочи» – «Зенит».

1 апреля (пятница)

«Рубин» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Адлан Хатуев; VAR – Василий Казарцев.

2 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; VAR – Алексей Амелин.

«Арсенал»«Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; VAR – Иван Сиденков.

«Ростов» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Егор Болховитин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; VAR – Павел Шадыханов.

3 апреля (воскресенье)

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Максим Ковалeв; VAR – Артeм Любимов.

ЦСКА – «Урал»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; VAR – Ян Бобровский.

«Сочи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; VAR – Евгений Кукуляк.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15743

    paracetamol 17 минут назад

    Карась Локо в обиду не даст!

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    Рейтинг: +13255

    NewLife 35 минут назад

    Посмотрите судейский состав Сочи-синит и посмейтесь)

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    Рейтинг: +15743

    paracetamol > NewLife 15 минут назад

    Посмотрел, и что там такого? Москалев - антизенитчик, это все знают, что еще?

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    Рейтинг: +60866

    portero 2 часа назад

    Ну ждемс очередных жалоб, скандалов. жизнь то надо разнообразить...

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