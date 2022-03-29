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Карасев рассудит «Локомотив» и «Спартак», Сухой – «Динамо» и «Краснодар»

29 марта 2022, 11:46
7

РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ.

Сергей Карасев рассудит матч «Локомотив» – «Спартак». Алексей Сухой назначен на матч «Краснодар»«Динамо», а Владимир Москалев – на игру «Сочи» – «Зенит».

1 апреля (пятница)

«Рубин» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Адлан Хатуев; VAR – Василий Казарцев.

2 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; VAR – Алексей Амелин.

«Арсенал»«Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; VAR – Иван Сиденков.

«Ростов» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Егор Болховитин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; VAR – Павел Шадыханов.

3 апреля (воскресенье)

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Максим Ковалeв; VAR – Артeм Любимов.

ЦСКА – «Урал»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; VAR – Ян Бобровский.

«Сочи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; VAR – Евгений Кукуляк.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Карасев Сергей
Комментарии (7)
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portero
1648543898
Ну ждемс очередных жалоб, скандалов. жизнь то надо разнообразить...
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NewLife
1648548966
Посмотрите судейский состав Сочи-синит и посмейтесь)
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paracetamol
1648550091
Карась Локо в обиду не даст!
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zigbert
1648575551
Сейчас, когда судьи имеют такую технику и многочисленный состав помощников, иногда задумываешься, чем они руководствуются принимая то или иное решение? Все в ваших руках чтобы не делать грубых ошибок но они к сожалению продолжаются.
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