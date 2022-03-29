Карасев рассудит «Локомотив» и «Спартак», Сухой – «Динамо» и «Краснодар»

РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ.
Сергей Карасев рассудит матч «Локомотив» – «Спартак». Алексей Сухой назначен на матч «Краснодар» – «Динамо», а Владимир Москалев – на игру «Сочи» – «Зенит».
1 апреля (пятница)
«Рубин» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Адлан Хатуев; VAR – Василий Казарцев.
2 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; VAR – Алексей Амелин.
«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; VAR – Иван Сиденков.
«Ростов» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Егор Болховитин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; VAR – Павел Шадыханов.
3 апреля (воскресенье)
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Максим Ковалeв; VAR – Артeм Любимов.
ЦСКА – «Урал»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; VAR – Ян Бобровский.
«Сочи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; VAR – Евгений Кукуляк.
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