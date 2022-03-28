Иванов: «В «Уфе» задержек по зарплате нет»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов заявил об отсутствии проблем в команде.

– Что сейчас происходит в «Уфе» с деньгами?

– Задержек по зарплате никаких нет. Шамилю Камиловичу (Газизову) виднее, но нас это пока никак не коснулось, готовимся к играм.

– Был разговор о сокращении зарплат?

– У нас все зарабатывают в рублях, мы не привязаны к какой-то валюте.

– Как оцените настроение в коллективе?

– В целом всe нормально. Никаких панических настроений не чувствую, все понимают, что нужны победы и можно исправить ситуацию.

«Уфа» идет на предпоследнем месте в таблице РПЛ.

Следующий соперник – «Крылья Советов» (2 апреля).

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