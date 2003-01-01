Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

Иванов: «В «Уфе» задержек по зарплате нет»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов заявил об отсутствии проблем в команде.

– Что сейчас происходит в «Уфе» с деньгами?

– Задержек по зарплате никаких нет. Шамилю Камиловичу (Газизову) виднее, но нас это пока никак не коснулось, готовимся к играм.

– Был разговор о сокращении зарплат?

– У нас все зарабатывают в рублях, мы не привязаны к какой-то валюте.

– Как оцените настроение в коллективе?

– В целом всe нормально. Никаких панических настроений не чувствую, все понимают, что нужны победы и можно исправить ситуацию.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Газизов: «Суды со «Спартаком» будут продолжаться. У меня желание одно: добиться правды» 10
Газизов: «Футбол должен быть не только в Москве и Петербурге. Хорошие игроки рождаются на переферии» 5
Брат Лукаку ушел из «Уфы». Он не смог оформить рабочую визу (Sport24) 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:29
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11