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Кучаев, Тюкавин и Песьяков вызваны в сборную России

В составе сборной России на мартовский сбор произошли изменения.

В национальную команду вызваны вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, полузащитник «Рубина» Константин Кучаев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

По решению медицинского штаба учебно-тренировочный сбор пропустят Александр Ерохин, Федор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный.

  • Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16310

    Garrincha58 1 час назад

    наверное вместо Ерохина вызвали Песьякова

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