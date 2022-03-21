Кучаев, Тюкавин и Песьяков вызваны в сборную России

В составе сборной России на мартовский сбор произошли изменения.
В национальную команду вызваны вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, полузащитник «Рубина» Константин Кучаев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
По решению медицинского штаба учебно-тренировочный сбор пропустят Александр Ерохин, Федор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный.
- Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
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Источник: сайт РФС