Смолов, Захарян, Заболотный и Ерохин пропустят сбор сборной России

Никто не хочет ехать на бессмысленный сбор сборной, которая теперь хрен знает когда будет играть международные матчи.
Четыре футболиста сборной России пропустят учебно-тренировочный сбор команды.
По решению медицинского штаба сбор пропустят полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, футболисты «Динамо» Федор Смолов и Арсен Захарян, а также нападающий ЦСКА Антон Заболотный.
- Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
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