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Смолов, Захарян, Заболотный и Ерохин пропустят сбор сборной России

Четыре футболиста сборной России пропустят учебно-тренировочный сбор команды.

По решению медицинского штаба сбор пропустят полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, футболисты «Динамо» Федор Смолов и Арсен Захарян, а также нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

  • Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии2
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    Рейтинг: +25

    Имя на сайте 1 час назад

    Никто не хочет ехать на бессмысленный сбор сборной, которая теперь хрен знает когда будет играть международные матчи.

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    Рейтинг: +1634

    nominum > Имя на сайте 15 минут назад

    Почему бессмысленный? Появилась возможность спокойно, без суеты потренировать сборную, приглядеться к игрокам, наиграть связи. Создать Команду. А будут матчи или нет - это дело второе. Смешно получится, если матчи какие-то всё же будут, а сборная выйдет и облажается.

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