Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

Гоцук: «Фол на Айртоне? Футбол – контактный вид спорта. Судья разобрался»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал стык с Айртоном во время матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Бразилец был заменен из-за травмы, а нижегородец остался без карточки.

– Вы жестко наступили на ногу Айртону, в результате чего у бразильца появилась гематома. Все сходятся во мнении, что арбитру следовало вас удалять.

– Я бы хотел пожелать Айртону здоровья. У меня не было злого умысла. Я с детства отличался жесткой игрой, но не жестокой. Хотел бы еще раз перед ним извиниться, но это игровой момент.

Я двигался с мячом, увидел Айртона, отдал передачу, но при приземлении наступил ему на ногу. На мой взгляд, это не удаление. Считаю, что судья разобрался, объяснил трактовку. Футбол является контактным видом спорта. Я надеюсь, что в чемпионате будет меньше красных карточек, и будет больше контактной игры.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Парфенов: «Хочется, чтобы «Спартак» играл смелее»
Айртон на костылях покинул стадион после матча с «Нижним Новгородом» 3
Мостовой – о незасчитанном пенальти Промеса: «Такое могло произойти только со «Спартаком» 6
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:55
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +748

    Dizgen 5 минут назад

    Мразь

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +26539

    Боцман59rus 8 минут назад

    самому по заготовкам так же задвинут, по другому сволота запоет, а по Иванову давно все ясно, горбатого могила исправит

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15343

    Hektor 84 11 минут назад

    Это игровой момент? Сомневаюсь вообще в твоей вменяемости и адекватности. Твой уровень фнл 2. Не играть а ломать футболистов.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11