Гоцук: «Фол на Айртоне? Футбол – контактный вид спорта. Судья разобрался»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал стык с Айртоном во время матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Бразилец был заменен из-за травмы, а нижегородец остался без карточки.

– Вы жестко наступили на ногу Айртону, в результате чего у бразильца появилась гематома. Все сходятся во мнении, что арбитру следовало вас удалять.

– Я бы хотел пожелать Айртону здоровья. У меня не было злого умысла. Я с детства отличался жесткой игрой, но не жестокой. Хотел бы еще раз перед ним извиниться, но это игровой момент.

Я двигался с мячом, увидел Айртона, отдал передачу, но при приземлении наступил ему на ногу. На мой взгляд, это не удаление. Считаю, что судья разобрался, объяснил трактовку. Футбол является контактным видом спорта. Я надеюсь, что в чемпионате будет меньше красных карточек, и будет больше контактной игры.

Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).

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