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  • Гоцук: «Фол на Айртоне? Футбол – контактный вид спорта. Судья разобрался»

Гоцук: «Фол на Айртоне? Футбол – контактный вид спорта. Судья разобрался»

19 марта 2022, 17:55
16

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал стык с Айртоном во время матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Бразилец был заменен из-за травмы, а нижегородец остался без карточки.

– Вы жестко наступили на ногу Айртону, в результате чего у бразильца появилась гематома. Все сходятся во мнении, что арбитру следовало вас удалять.

– Я бы хотел пожелать Айртону здоровья. У меня не было злого умысла. Я с детства отличался жесткой игрой, но не жестокой. Хотел бы еще раз перед ним извиниться, но это игровой момент.

Я двигался с мячом, увидел Айртона, отдал передачу, но при приземлении наступил ему на ногу. На мой взгляд, это не удаление. Считаю, что судья разобрался, объяснил трактовку. Футбол является контактным видом спорта. Я надеюсь, что в чемпионате будет меньше красных карточек, и будет больше контактной игры.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Нижний Новгород Гоцук Кирилл Айртон
Комментарии (16)
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Hektor 84
1647702538
Это игровой момент? Сомневаюсь вообще в твоей вменяемости и адекватности. Твой уровень фнл 2. Не играть а ломать футболистов.
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Боцман59rus
1647702699
самому по заготовкам так же задвинут, по другому сволота запоет, а по Иванову давно все ясно, горбатого могила исправит
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Dizgen
1647702872
Мразь
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Fusballer
1647703310
Плечо в плечо - игровой момент. А тут красная карточка должна была быть.
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"supermax"
1647703339
"Футбол является контактным видом спорта"...ну давай тогда и рожи бить начнем на поле...фулл контакт так скажем... поменять бы местами их....интересно было бы послушать его слова тогда
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житель СПб
1647705328
Да... откровенное хамство. С детства жесткий - просто с детства тебя не удаляли каждый раз!
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житель СПб
1647705388
И еще: футбол - не контактный вид спорта! Это костоломы его таким делают.
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Lamantyn
1647706749
Вот му...к, хоть бы извинился.....
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paracetamol
1647706764
Сейчас стон, переходящий в поросячий визг разразится над Русской равниной!
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nik55
1647712089
просто в другой игре тебе кто то по рылу долбанет и это будет контакт
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