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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Комментатор Кривохарченко покинул «Матч ТВ». Он работал на канале со дня основания

Комментатор Кривохарченко покинул «Матч ТВ». Он работал на канале со дня основания

18 марта 2022, 22:08
18

Сергей Кривохарченко, комментатор «Матч ТВ», покинул канал. Об этом сообщил его генеральный продюсер Александр Тащин.

«Кривохарченко действительно принял решение покинуть «Матч ТВ». Мы тепло пообщались напоследок и надеемся, что это расставание временное.

Будем ждать Сергея вновь в наших эфирах!» – написал Тащин.

  • Кривохарченко был на канале со дня основания (2015 год).
  • Он комментировал Бундеслигу, РПЛ, еврокубки.
  • В прошлом году «Матч ТВ» покинули комментаторы Денис Казанский, Нобель Арустамян.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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alefreddy
1647632668
Сыпется Матч ТВ
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m40
1647633970
Жаль, хороший комментатор, спец по Бундеслиге. Трушечкин ещё достойный
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Avitaminoz
1647634190
Скоро только что и останутся Мика с Мокой.
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Plyash
1647634582
Свисток - смена состава.На смену дипломированным спецам приходят словоблуды из Госдумы.Первый из них,любитель побегать по морозцу на поле Газзай. Усиливается состав Мат-Тв,однако.
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JTherry
1647635247
и будут на Мат-тв "пробитый" Чердак с Гениталичем и экспертом-креативщиком Газзаем зажигать... Бузову пригласят с Губером коньячка подмахнуть и про Карлссона побазарить...) все адекватные комментаторы объявили вотум недоверия Мат-тв...
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Hektor 84
1647640417
Останутся журавль, генич и чердак с губером))) полное днище! Самый лучший канал о спорте был Россия 2!!!!!!!!!
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jek718875
1647654387
Свято место пусто не бывает,дорогу молодым и переспективным
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yorgenbarenz
1647666002
Некому теперь криво харкать будет.)
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nik55
1647670532
газсрем подтягивает своих которые хорошо зализывают
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zigbert
1647675154
Один из самых нормальных комментаторов. Жаль.
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