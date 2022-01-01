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Комментатор Кривохарченко покинул «Матч ТВ». Он работал на канале со дня основания

Сергей Кривохарченко, комментатор «Матч ТВ», покинул канал. Об этом сообщил его генеральный продюсер Александр Тащин.

«Кривохарченко действительно принял решение покинуть «Матч ТВ». Мы тепло пообщались напоследок и надеемся, что это расставание временное.

Будем ждать Сергея вновь в наших эфирах!» – написал Тащин.

  • Кривохарченко был на канале со дня основания (2015 год).
  • Он комментировал Бундеслигу, РПЛ, еврокубки.
  • В прошлом году «Матч ТВ» покинули комментаторы Денис Казанский, Нобель Арустамян.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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Комментарии2
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    Рейтинг: +784

    alefreddy 4 минуты назад

    Сыпется Матч ТВ

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    Рейтинг: +15698

    paracetamol 22 минуты назад

    Крысы побежали, только куда?

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