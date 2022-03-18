Вилков: «Не могу посидеть и попить пивка с судьями. Таковы правила»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков заявил, что не может общаться с действующими судьями.

– Вы общались с Мешковым после игры [«Рубин» – «Ростов»]?

– Нет. Тем более сейчас судьям звонить и писать нельзя, чтобы не подставлять ребят. Я бы со многими хотел увидеться, но сейчас правила таковы, что третьи лица с судейской бригадой не могут контактировать.

Поэтому только приветствуем друг друга, а посидеть и попить пивка не можем.

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