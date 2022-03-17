Агент Лунева: «Андрей, скорее всего, вернется в общую группу «Байера» через неделю»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, когда футболист вернется к тренировкам в общей группе клуба.

«Восстановление идет нормально, по опережающему графику. Сейчас Лунев уже тренируется на поле по индивидуальной программе.

Скорее всего, через неделю, во время перерыва на сборные, Андрей вернется в общую группу. Он может быть готов уже к матчу с «Гертой», — сказал Смирнов.

Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» летом 2021 года.

Он не провел ни одного матча за клуб в Бундеслиге.

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