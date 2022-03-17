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  • Дюрица: «Они говорят, что в футболе не должно быть расизма, а потом просто убирают Россию. Неадекватные люди»

Дюрица: «Они говорят, что в футболе не должно быть расизма, а потом просто убирают Россию. Неадекватные люди»

17 марта 2022, 18:32
34

Экс-футболист сборной Словакии и «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал отстранение российских команд от международных соревнований.

– Я бы хотел увидеть Россию на чемпионате мира. Команда шла своей дорогой, много работала, старалась выйти в Катар и сейчас все это пошло прахом. Они даже не представляют, что творят.

Зачем трогать спорт, болельщиков, детей? Сколько в России детей, чьи кумиры играют в сборной! Дети хотели видеть свою команду на чемпионате мира. И они просто взяли и убрали сборную. Почему не договаривались? Почему таким способом решают свои проблемы?

Это не делается так – «А, пусть они не будут играть». Кто сидел за столом, за которым принималось это решение? Просто неадекватные люди. Спорт — это фэйр-плей, так есть во всем мире. Они говорят, что в футболе не должно быть расизма, а потом просто убирают сборную России и клубы из еврокубков.

— На ваш взгляд, это именно расизм?

— А чего они этим добьются? Зачем так делают? Не могу сказать, что это расизм, но почти, все выглядит так, что если ты русский, то все. Понимаете? Так нельзя. Мы же все люди, мы все чувствуем. Я даже не могу найти слов, чтобы объяснить такой поступок. Не понимаю этого.

Я был в шоке, когда узнал. Тоже читал новости, смотрел, мне тоже было больно. Я прожил в России много лет, эта страна близка моей душе и мне просто жалко футболистов, их семьи, болельщиков, жалко детей, которые верят в то, что в мире есть что-то доброе. И так они с ними поступили.

  • «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюрица Ян
Комментарии (34)
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pele1981
1647533673
Молодец Дюрица! Не все в Европе неадекваты!
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Vitaga
1647533789
наверное потом надо заставить их опускаться на колени - каждый раз при упоминании русских. чем мы хуже их чернокожих?
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Стаz
1647533863
Красава, не ожидал, словаки ещё те фашики
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Красногорск_Фан
1647535979
Мужчина. Сохранил честь спортсмена
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Hektor 84
1647537401
Ян Дюрица респект и уважуха!!!
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Hektor 84
1647537626
Админы почему не баните СТОП КРАН?
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Январь 59
1647538550
Расизм -это ущемление прав темнокожих, семитизм - это унижение прав Евреев, а унижение прав гражданина России, в их понятии - это борьба за демократию. Поэтому они и делают наставление всем кто не россиянин:"Разрешено унижать достоинство гражданина России" . Именно поэтому здесь Стоп-кран и разглагольствует о наших правах. Именно поэтому он постоянно жалуется на меня. Меня в баню , а Стоп-кран поливает грязью всю Россию.
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Lilipyt
1647545941
Да-да говорят о фейр плей, но Польше даже соперника не дают на первый матч. Хотя по всем директивам и нашему отстранению это место должна занять следующая команда в группе. Да-да нет времени искать команду ведь стыки так близко...
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raritet
1647548167
Спасибо тебе Дюрица за мужской поступок. Такое сейчас редкость в Европе. Мужиков с яйцами не осталось. Вымираем как мамонты. Одна надежда на Россию и ее мужиков.
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morgan59
1647599087
Не могу понять политики админа. Стопкран воими ботами отправляет в бан всех кого захочет, стоит в его адрес написать ответ и тут же бан. На каждый пост Стопкана пишите жалобу. Что бы его и близко здесь не было.
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