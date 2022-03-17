Дюрица: «Они говорят, что в футболе не должно быть расизма, а потом просто убирают Россию. Неадекватные люди»

Экс-футболист сборной Словакии и «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал отстранение российских команд от международных соревнований.

– Я бы хотел увидеть Россию на чемпионате мира. Команда шла своей дорогой, много работала, старалась выйти в Катар и сейчас все это пошло прахом. Они даже не представляют, что творят.

Зачем трогать спорт, болельщиков, детей? Сколько в России детей, чьи кумиры играют в сборной! Дети хотели видеть свою команду на чемпионате мира. И они просто взяли и убрали сборную. Почему не договаривались? Почему таким способом решают свои проблемы?

Это не делается так – «А, пусть они не будут играть». Кто сидел за столом, за которым принималось это решение? Просто неадекватные люди. Спорт — это фэйр-плей, так есть во всем мире. Они говорят, что в футболе не должно быть расизма, а потом просто убирают сборную России и клубы из еврокубков.

— На ваш взгляд, это именно расизм?

— А чего они этим добьются? Зачем так делают? Не могу сказать, что это расизм, но почти, все выглядит так, что если ты русский, то все. Понимаете? Так нельзя. Мы же все люди, мы все чувствуем. Я даже не могу найти слов, чтобы объяснить такой поступок. Не понимаю этого.

Я был в шоке, когда узнал. Тоже читал новости, смотрел, мне тоже было больно. Я прожил в России много лет, эта страна близка моей душе и мне просто жалко футболистов, их семьи, болельщиков, жалко детей, которые верят в то, что в мире есть что-то доброе. И так они с ними поступили.

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