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Саутгейт: «Не было ни единого шанса, что мы не вызовем Магуайра в сборную»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил вызов в национальную команду защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«Не было ни единого шанса, что мы его не вызовем. Это один из наших лучших центральных защитников.

Меня постоянно критикуют за непоследовательность, но здесь есть нюансы. У нас выше конкуренция на флангах», – сказал Магуайр.

  • 26 марта Англия сыграет с Швейцарией.
  • Спустя 3 дня англичане встретятся с Кот-д′Ивуаром.

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Источник: BBC

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2767

    Валерий2705 28 минут назад

    Шанс был, если бы он, например, пнул своего кота)

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