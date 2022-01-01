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Магуайр, Грилиш, Шоу и Кейн вызваны в сборную Англии. Санчо и Рэшфорд вне состава

Тренерский штаб сборной Англии огласил состав команды на мартовские матчи.

В список Гарета Саутгейта не вошли нападающие «МЮ» Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поп («Бернли»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Рис Джеймс («Челси»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Бен Уайт («Арсенал»);

Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Джеймс Уорд-Проус («Саутгемптон»);

Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Фил Фоден (все – «Манчестер Сити»), Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу (оба – «Арсенал»), Тэмми Абрахам («Рома»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

  • 26 марта Англия сыграет с Швейцарией.
  • Спустя 3 дня англичане встретятся с Кот-д′Ивуаром.

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Источник: сайт сборной Англии

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Сегодня, 18:08
Комментарии1
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    Рейтинг: +1795

    Romio-xxx 35 минут назад

    Пошла на УЙ ваша сборная англии теперь!!!!!!!!!!!!!!!!!

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