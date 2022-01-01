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Бузникин подтвердил, что вошел в тренерский штаб «Краснодара»

Глава селекционного отдела «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал свой перевод в тренерский штаб команды.

— Переведен ли я в тренерский штаб? На данный момент, да. Но больше ничего не могу сказать. Все очень быстро меняется.

— В подготовке к матчу против «Уфы» вы уже будете принимать участие?

— Посмотрим.

  • Ранее игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
  • Из команды ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «РБ Спорт»

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