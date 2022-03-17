Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

Глава селекционного отдела «Краснодара» Бузникин вошел в тренерский штаб клуба

Евгений Бузникин, отец главы селекционного отдела «Краснодара» Максима Бузникина, сообщил, что его сын вошел в тренерский штаб клуба.

«Максим Бузникин переведен в тренерский штаб, он будет помогать главному тренеру», – сказал Евгений Бузникин.

Сообщалось, что «Краснодар» покинули скауты Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс.

  • Ранее игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
  • Из команды ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Бузникин подтвердил, что вошел в тренерский штаб «Краснодара»
Кайо может перейти в клуб из Бразилии до конца недели. Претенденты – «Интернасьонал» и «Ботафого»
«Краснодар» уволил двух скаутов. Под сокращение попали тренеры академии («Матч ТВ») 1
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:00
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11