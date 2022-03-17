Глава селекционного отдела «Краснодара» Бузникин вошел в тренерский штаб клуба

Евгений Бузникин, отец главы селекционного отдела «Краснодара» Максима Бузникина, сообщил, что его сын вошел в тренерский штаб клуба.
«Максим Бузникин переведен в тренерский штаб, он будет помогать главному тренеру», – сказал Евгений Бузникин.
Сообщалось, что «Краснодар» покинули скауты Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс.
- Ранее игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
- Из команды ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
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Источник: «Р-Спорт»