Глава селекционного отдела «Краснодара» Бузникин вошел в тренерский штаб клуба

Евгений Бузникин, отец главы селекционного отдела «Краснодара» Максима Бузникина, сообщил, что его сын вошел в тренерский штаб клуба.

«Максим Бузникин переведен в тренерский штаб, он будет помогать главному тренеру», – сказал Евгений Бузникин.

Сообщалось, что «Краснодар» покинули скауты Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс.

Ранее игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.

Из команды ушли все легионеры из дальнего зарубежья.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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