Игроки «Краснодара» пошли на понижение зарплаты. Их предупредили о возможной задержке выплат (Сергей Ильев)

Футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты, сообщает журналист Сергей Ильев.

Ранее сообщалось, что из-за западных санкций у владельца клуба Сергея Галицкого возникли проблемы с платежеспособностью.

«По моим данным, футболистам «Краснодара» было предложено клубным руководством пойти на понижение зарплаты.

Российские игроки отреагировали на это адекватно. Некоторые в зависимости от суммы контрактов упали по условиям в два раза, кто-то даже в три. На какой срок распространяется эта мера, пока ясности нет – видимо, до следующей директивы.

Еще игроков предупредили, что в ближайшее время возможны задержки по зарплатам», – написал Ильев в телеграме.

Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.

Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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