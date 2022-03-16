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  • Игроки «Краснодара» пошли на понижение зарплаты. Их предупредили о возможной задержке выплат (Сергей Ильев)

Игроки «Краснодара» пошли на понижение зарплаты. Их предупредили о возможной задержке выплат (Сергей Ильев)

16 марта 2022, 16:30
9

Футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты, сообщает журналист Сергей Ильев.

Ранее сообщалось, что из-за западных санкций у владельца клуба Сергея Галицкого возникли проблемы с платежеспособностью.

«По моим данным, футболистам «Краснодара» было предложено клубным руководством пойти на понижение зарплаты.

Российские игроки отреагировали на это адекватно. Некоторые в зависимости от суммы контрактов упали по условиям в два раза, кто-то даже в три. На какой срок распространяется эта мера, пока ясности нет – видимо, до следующей директивы.

Еще игроков предупредили, что в ближайшее время возможны задержки по зарплатам», – написал Ильев в телеграме.

  • Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (9)
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RUSARM
1647440616
Пора везде понижать и всем,а то зажрались!! Особенно наше все газпрём!!!
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Fusballer
1647447986
Всем футболёрам понизить зп. А то негоже, когда восемнадцатилетние щеглы получают по 500 тысяч рублей в месяц.
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portero
1647452314
Похоже Галицкий всё в ценные бумажки вложил, а они могут стать просто бумагой, по крайне мере большая часть...
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