Игроки «Краснодара» пошли на понижение зарплаты. Их предупредили о возможной задержке выплат (Сергей Ильев)

Футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты, сообщает журналист Сергей Ильев.
Ранее сообщалось, что из-за западных санкций у владельца клуба Сергея Галицкого возникли проблемы с платежеспособностью.
«По моим данным, футболистам «Краснодара» было предложено клубным руководством пойти на понижение зарплаты.
Российские игроки отреагировали на это адекватно. Некоторые в зависимости от суммы контрактов упали по условиям в два раза, кто-то даже в три. На какой срок распространяется эта мера, пока ясности нет – видимо, до следующей директивы.
Еще игроков предупредили, что в ближайшее время возможны задержки по зарплатам», – написал Ильев в телеграме.
- Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
- Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева