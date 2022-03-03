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  • Галицкий из-за санкций не может платить зарплаты легионерам «Краснодара» (Сергей Ильев)

Галицкий из-за санкций не может платить зарплаты легионерам «Краснодара» (Сергей Ильев)

3 марта 2022, 12:47
8

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами из-за санкций со стороны Запада.

В связи с этим бизнесмен не может платить большие зарплаты легионерам команды.

«Большую группу игроков «Краснодара-2» переводят в основную команду.

Это читалось, а вот другая информация, которую мне сообщили, более любопытная: Сергей Галицкий не может выполнять контрактные обязательства перед легионерами.

Говорят, с финансами совсем туго, ибо его банковские счета в Европе заморожены», – написал журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (8)
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Fusballer
1646301936
Пофиг на этих легионеров. Вот с простыми россиянами что будет...
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jek718875
1646301971
За КРАСНОДАР я готов играть за кусок колбасы, если будет тренерский тандем МУСАЕВ-КАРПИН
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Garrincha58
1646302462
вас господа олигархи Президент предупреждал выводите свои капиталы из за рубежа но вы думаете иначе вот теперь получите хрен с маслом мне вот ни сколько не жалко я даже рад что все эти алигофрены пострадали
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jek718875
1646302663
Теперь вы узнаете, как живётся трудовому народу не по наслышке
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Argon
1646338618
А Галицкому то чего счета морозить? Он вообще нигде в политике не светится.
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