Галицкий из-за санкций не может платить зарплаты легионерам «Краснодара» (Сергей Ильев)

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами из-за санкций со стороны Запада.

В связи с этим бизнесмен не может платить большие зарплаты легионерам команды.

«Большую группу игроков «Краснодара-2» переводят в основную команду.

Это читалось, а вот другая информация, которую мне сообщили, более любопытная: Сергей Галицкий не может выполнять контрактные обязательства перед легионерами.

Говорят, с финансами совсем туго, ибо его банковские счета в Европе заморожены», – написал журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

«Краснодар» в среду освободил всех иностранцев от тренировок и матчей.

Команду покинул главный тренер Даниэль Фарке. Его может сменить Валерий Карпин или Мурад Мусаев.

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