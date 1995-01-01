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    Галицкий из-за санкций не может платить зарплаты легионерам «Краснодара» (Сергей Ильев)

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами из-за санкций со стороны Запада.

    В связи с этим бизнесмен не может платить большие зарплаты легионерам команды.

    «Большую группу игроков «Краснодара-2» переводят в основную команду.

    Это читалось, а вот другая информация, которую мне сообщили, более любопытная: Сергей Галицкий не может выполнять контрактные обязательства перед легионерами.

    Говорят, с финансами совсем туго, ибо его банковские счета в Европе заморожены», – написал журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

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    Легионеры «Краснодара» освобождены от тренировок и матчей

    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +585

      v.v.navashinsky 12 минут назад

      Есть реальный шанс сбыться мечте Сергея Галицкого,11 российских футболистов на поле в стартовом составе.В СССР же играли без легионеров,и побеждали,и сборная побеждала,что за паника из-за этих легионеров.Просто тренеры привыкли на готовое.Подавай им готовых футболистов,которых не надо ничему учить.А наша молодежь пускай гоняем мячик в дворовом футболе.Их же обучать надо,нервы тратить,силы.А так ходят вдоль бровки,руки в брюки,водичку попивают.Ну помашут ручками,пару слов крикнут.И все.Разве это тренеры.Пример нужно брать с советской тренерской школы.

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      Рейтинг: +525

      Янвapь 69 1 час назад

      Страна очищается от грязи:
      По данным различных сервисов отслеживания полетов: самолеты Евтушенкова, Мазепина и Махмудова находятся в Дубае. Керимов улетел в Мале. Джет Вексельберга в Базеле, Галицкого в Лондоне. Мордашов свалил на Сейшелы. Харитонин в Дюссельдорфе.

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      Рейтинг: +740

      jek718875 2 часа назад

      Теперь вы узнаете, как живётся трудовому народу не по наслышке

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      Рейтинг: +16125

      Garrincha58 2 часа назад

      вас господа олигархи Президент предупреждал выводите свои капиталы из за рубежа но вы думаете иначе вот теперь получите хрен с маслом мне вот ни сколько не жалко я даже рад что все эти алигофрены пострадали

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      Рейтинг: +2412

      zritelx > Garrincha58 1 час назад

      А не думаете , что им как и банкам начнут компенсировать убытки за счет бюджета.

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      Рейтинг: +740

      jek718875 2 часа назад

      За КРАСНОДАР я готов играть за кусок колбасы, если будет тренерский тандем МУСАЕВ-КАРПИН

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      Рейтинг: +953

      Нас Много > jek718875 2 часа назад

      Вы готовы. А футболисты?

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      Рейтинг: +21454

      JTherry > jek718875 1 час назад

      а Карпину нужен "тандем", который вскоре превратится в трио с Галицким во главе..?)

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      Рейтинг: +12623

      Fusballer 2 часа назад

      Пофиг на этих легионеров. Вот с простыми россиянами что будет...

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