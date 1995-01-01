Галицкий из-за санкций не может платить зарплаты легионерам «Краснодара» (Сергей Ильев)

Есть реальный шанс сбыться мечте Сергея Галицкого,11 российских футболистов на поле в стартовом составе.В СССР же играли без легионеров,и побеждали,и сборная побеждала,что за паника из-за этих легионеров.Просто тренеры привыкли на готовое.Подавай им готовых футболистов,которых не надо ничему учить.А наша молодежь пускай гоняем мячик в дворовом футболе.Их же обучать надо,нервы тратить,силы.А так ходят вдоль бровки,руки в брюки,водичку попивают.Ну помашут ручками,пару слов крикнут.И все.Разве это тренеры.Пример нужно брать с советской тренерской школы.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий столкнулся с финансовыми проблемами из-за санкций со стороны Запада.
В связи с этим бизнесмен не может платить большие зарплаты легионерам команды.
«Большую группу игроков «Краснодара-2» переводят в основную команду.
Это читалось, а вот другая информация, которую мне сообщили, более любопытная: Сергей Галицкий не может выполнять контрактные обязательства перед легионерами.
Говорят, с финансами совсем туго, ибо его банковские счета в Европе заморожены», – написал журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.
- «Краснодар» в среду освободил всех иностранцев от тренировок и матчей.
- Команду покинул главный тренер Даниэль Фарке. Его может сменить Валерий Карпин или Мурад Мусаев.
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