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  • «Краснодар» уволил двух скаутов. Под сокращение попали тренеры академии («Матч ТВ»)

«Краснодар» уволил двух скаутов. Под сокращение попали тренеры академии («Матч ТВ»)

17 марта 2022, 13:59
2

«Краснодар» уволил двух сотрудников селекционной службы.

По информации «Матч ТВ», команду покинули Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс. Глава селекционного отдела Максим Бузникин остается при главной команде.

Клуб также увольняет детских тренеров в филиалах академии.

  • Ранее игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
  • Из команды ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (2)
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Беспонтий
1647515086
сказка вся сказка вся сказка кончилася жаль
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Vitaga
1647534158
штаты всех клубов раздуты неимоверно. много лишних занятых всякой ерундой людей. помошников помошника младшего помошника младшего тренера. во всех клубах. может быть при участии в больших европейских кубках такие люди могли бы принести пользу на 0.001% . там это отчасти оправдано было бы. но в условиях неучастия - они лишние и бесмысленные траты нутриционист в Спартаке) - задумка Заремы - ппц такой бред - так выглядит сейчас
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