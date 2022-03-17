«Краснодар» уволил двух скаутов. Под сокращение попали тренеры академии («Матч ТВ»)

«Краснодар» уволил двух сотрудников селекционной службы.
По информации «Матч ТВ», команду покинули Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс. Глава селекционного отдела Максим Бузникин остается при главной команде.
Клуб также увольняет детских тренеров в филиалах академии.
- Ранее игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
- Из команды ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
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Источник: «Матч ТВ»