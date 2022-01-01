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«Краснодар» уволил двух скаутов. Под сокращение попали тренеры академии («Матч ТВ»)

«Краснодар» уволил двух сотрудников селекционной службы.

По информации «Матч ТВ», команду покинули Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс. Глава селекционного отдела Максим Бузникин остается при главной команде.

Клуб также увольняет детских тренеров в филиалах академии.

  • Ранее игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
  • Из команды ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +589

    Беспонтий 1 час назад

    сказка вся сказка вся
    сказка кончилася

    жаль

    5
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