«Краснодар» уволил двух скаутов. Под сокращение попали тренеры академии («Матч ТВ»)

«Краснодар» уволил двух сотрудников селекционной службы.

По информации «Матч ТВ», команду покинули Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс. Глава селекционного отдела Максим Бузникин остается при главной команде.

Клуб также увольняет детских тренеров в филиалах академии.

Ранее игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.

Из команды ушли все легионеры из дальнего зарубежья.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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