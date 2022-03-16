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  • Де Хеа: «Весь «Атлетико» встал перед Облаком после гола. Им сложно забить»

Де Хеа: «Весь «Атлетико» встал перед Облаком после гола. Им сложно забить»

16 марта 2022, 10:59

Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

«После гола весь «Атлетико» встал перед Яном Облаком. Это очень оборонительная команда, им сложно забить. Мы старались до самого финального свистка, но этого было недостаточно.

Работу судьи я обсуждать не буду. Все, кто смотрели игру, все видели», – сказал Де Хеа.

  • «Атлетико» прошел «МЮ» по сумме двух матчей.
  • Английский клуб не может выйти в 1/4 финала ЛЧ третий сезон подряд.
  • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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Источник: BBC
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Атлетико Де Хеа Давид
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