Де Хеа: «Весь «Атлетико» встал перед Облаком после гола. Им сложно забить»

Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

«После гола весь «Атлетико» встал перед Яном Облаком. Это очень оборонительная команда, им сложно забить. Мы старались до самого финального свистка, но этого было недостаточно.

Работу судьи я обсуждать не буду. Все, кто смотрели игру, все видели», – сказал Де Хеа.

«Атлетико» прошел «МЮ» по сумме двух матчей.

Английский клуб не может выйти в 1/4 финала ЛЧ третий сезон подряд.

«МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?