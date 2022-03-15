Гурцкая: «Потеря Сперцяна для сборной России – однозначно вина Лексакова»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал виновного в том, что сборная России не может рассчитывать на полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Он уже заигран за Армению.

«Потеря Сперцяна для сборной России – однозначно вина Андрея Лексакова. Или его окружения. Его не вызывали ни в одну из сборных России», – сказал Гурцкая.

Лексаков – руководитель департамента сборных команд РФС.

Сперцян – уроженец Ставрополя и воспитанник «Краснодара».

За сборную Армении он провел 7 игр, забил гол.

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