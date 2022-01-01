Гурцкая: «Потеря Сперцяна для сборной России – однозначно вина Лексакова»

Ну хоть на международном уровне теперь поиграет
Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал виновного в том, что сборная России не может рассчитывать на полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Он уже заигран за Армению.
«Потеря Сперцяна для сборной России – однозначно вина Андрея Лексакова. Или его окружения. Его не вызывали ни в одну из сборных России», – сказал Гурцкая.
- Лексаков – руководитель департамента сборных команд РФС.
- Сперцян – уроженец Ставрополя и воспитанник «Краснодара».
- За сборную Армении он провел 7 игр, забил гол.
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