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Гетце: «Хочу поиграть в Италии, Испании или Англии»

Полузащитник ПСВ Марио Гетце заявил о желании перейти в клуб из Англии, Испании или Италии.

«Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов. Я все еще хочу добиться этой цели, но не обязан. Конкуренция очень высокая.

Я покинул Бундеслигу и перешел в ПСВ, чтобы попробовать что-то новое. Я десять лет играл только в немецком чемпионате.

Сейчас я хочу выступать на самом высоком уровне в Европе. Самые предпочтительные варианты – Италия или Испания. В Англии достаточно сбалансированная лига, так что я бы был не против поиграть и там», – сказал Гетце.

  • Немец выступает за ПСВ с октября 2020 года.
  • В июне ему исполнится 30 лет.

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Источник: Goal

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