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Неймар расстроился из-за свиста фанатов «ПСЖ» и улетел в Барселону после игры с «Бордо»

Неймар расстроился из-за свиста и оскорблений в его адрес со стороны фанатов «ПСЖ» во время матча с «Бордо» (3:0), сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Equipe.

После игры бразилец отправился в Барселону, чтобы навестить своего сына и других членов семьи.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».
  • В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.
  • В этом сезоне Неймар провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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Источник: Culture PSG

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Комментарии4
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    Рейтинг: +23835

    bset 1 час назад

    Не плачь, Алиса. Беги скорей в Барселону, пока Гном Гномыч не опередил - вас двоих там не потянут. Либо придется пополам зарплату делить.

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    Рейтинг: +607

    pele1981 > bset 59 минут назад

    Их что вместе, что по одиночке там не ждут))

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    Рейтинг: +73

    adekvat0726 2 часа назад

    Правильно делали, 222 млн не пойми за что

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    Рейтинг: +14533

    Cleaner 2 часа назад

    Тренироваться улетел...)

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