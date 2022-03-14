Неймар расстроился из-за свиста фанатов «ПСЖ» и улетел в Барселону после игры с «Бордо»

Неймар расстроился из-за свиста и оскорблений в его адрес со стороны фанатов «ПСЖ» во время матча с «Бордо» (3:0), сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Equipe.

После игры бразилец отправился в Барселону, чтобы навестить своего сына и других членов семьи.

Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».

В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.

В этом сезоне Неймар провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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