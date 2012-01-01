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Фернандес: «В ЦСКА прекрасная атмосфера, вся команда сплоченно работает»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выступил после матча 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). У него победный гол на 90+2 минуте.

«Для меня была сложная неделя. Я в очередной раз сломал нос. Давно такого не случалось со мной, но это произошло вновь. Я на протяжении недели не знал, смогу ли сыграть. У меня всю неделю был отекший и опухший нос. Уже всe хорошо.

Почему отпраздновал гол с тренером? Я не так часто забиваю, поэтому первая мысль после гола: побежать к тренерам и команде, чтобы отпраздновать его вместе. Все знают нашу сложную ситуацию, но вся команда работает сплоченно, в коллективе чувствуется прекрасная атмосфера. Все переживают друг за друга и работают на команду», – сказал Фернандес.

  • Бразилец в России с 2012 года.
  • В 2017-2021 годах Фернандес играл за сборную России.
  • ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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