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  • Слуцкий: «Рубин» не ограничится потерей Хакшабановича и Дрейера»

Слуцкий: «Рубин» не ограничится потерей Хакшабановича и Дрейера»

13 марта 2022, 12:02
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опасается, что его команду покинут и другие легионеры. Ранее это сделали Сеад Хакшабанович и Андреас Дрейер.

«Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем. Как отнеслись к этой новости?

– Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз – это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ.

  • ФИФА на этой неделе разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.
  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
  • Завтра, 14 марта, казанцы в 21-м туре примут «Ростов».

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Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига Рубин Хакшабанович Сеад Дрейер Андерс Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Bozigit
1647162233
Жаль, очень жаль
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Skull_Boy
1647163311
Так тебе Леня и надо, и слив Макарова тебе еще не раз аукнется
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