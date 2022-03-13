Слуцкий: «Рубин» не ограничится потерей Хакшабановича и Дрейера»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опасается, что его команду покинут и другие легионеры. Ранее это сделали Сеад Хакшабанович и Андреас Дрейер.

– «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем. Как отнеслись к этой новости?

– Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз – это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ.

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