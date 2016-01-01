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Слуцкий: «Рубин» не ограничится потерей Хакшабановича и Дрейера»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опасается, что его команду покинут и другие легионеры. Ранее это сделали Сеад Хакшабанович и Андреас Дрейер.

«Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем. Как отнеслись к этой новости?

– Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз – это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ.

  • ФИФА на этой неделе разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.
  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
  • Завтра, 14 марта, казанцы в 21-м туре примут «Ростов».

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Источник: официальный сайт «Рубина»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +9826

    Alekxei Z. 19 минут назад

    Все клубы пройдут через это.

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    Рейтинг: +13480

    Skull_Boy 50 минут назад

    Так тебе Леня и надо, и слив Макарова тебе еще не раз аукнется

    1
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    Рейтинг: +115

    Novik38 > Skull_Boy 16 минут назад

    Это проблема не Слуцкого, а всего Рубина.

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    Рейтинг: +1546

    Bozigit 1 час назад

    Жаль, очень жаль

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