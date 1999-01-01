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Фернандес забил «Локомотиву» победный гол, несмотря на сломанный нос и медицинский запрет

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отыграл матч 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) со сломанным носом. Это подтвердил генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

«Да, Фернандес сыграл со сломанным носом. Он с самого начала сказал, что будет играть. По медицинской науке он не должен был играть, но сказал, что в любом случае выйдет. Это его седьмой-восьмой перелом», – сказал Бабаев.

  • Фернандес на 90+2 минуте забил решающий гол.
  • Бразилец в России с 2012 года.
  • ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1546

    Bozigit 1 час назад

    Игрок с Большой буквы. Весь уже переломан, но играет и еще как!

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