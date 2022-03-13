Фернандес забил «Локомотиву» победный гол, несмотря на сломанный нос и медицинский запрет

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отыграл матч 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) со сломанным носом. Это подтвердил генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

«Да, Фернандес сыграл со сломанным носом. Он с самого начала сказал, что будет играть. По медицинской науке он не должен был играть, но сказал, что в любом случае выйдет. Это его седьмой-восьмой перелом», – сказал Бабаев.

Фернандес на 90+2 минуте забил решающий гол.

Бразилец в России с 2012 года.

ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

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