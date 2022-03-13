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  • Фернандес забил «Локомотиву» победный гол, несмотря на сломанный нос и медицинский запрет

Фернандес забил «Локомотиву» победный гол, несмотря на сломанный нос и медицинский запрет

13 марта 2022, 11:31
6

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отыграл матч 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) со сломанным носом. Это подтвердил генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

«Да, Фернандес сыграл со сломанным носом. Он с самого начала сказал, что будет играть. По медицинской науке он не должен был играть, но сказал, что в любом случае выйдет. Это его седьмой-восьмой перелом», – сказал Бабаев.

  • Фернандес на 90+2 минуте забил решающий гол.
  • Бразилец в России с 2012 года.
  • ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Bozigit
1647161976
Игрок с Большой буквы. Весь уже переломан, но играет и еще как!
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вальтер79
1647166562
вот же боец до мозга костей уважуха однозначно
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acor94
1647167017
тогда признавайте технарь ЦСКА , раз был запрет!
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CSKA57
1647167455
Настоящий боец!
Ответить
житель СПб
1647170721
Фернандес - украшение российского футбола!
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Мортус
1647173571
Врач забивать запретил, а он всё равно! Мужик!
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