«Локомотив» получил предложения по Пабло, но хочет их улучшить

Несколько клубов хотят подписать защитника «Локомотива» Пабло. Москвичей условия не устраивают.

«Пабло уехал, мы обсуждаем предложения по его переходу. На совершенно стандартных условиях, в плане того, что это обычная сделка по переходу – денежное предложение. Получили предложение от нескольких клубов, рассматриваем их, хотим улучшить условия для своей команды», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник.

Москвичи купили игрока год назад за 2,5 миллиона евро.

Пабло забил 2 гола в 31 матче.

Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.

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