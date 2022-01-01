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Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Зальцбург» – 7:1. У Левандовски рекордно быстрый хет-трик

«Бавария» разгромила «Зальцбург» (7:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал.

Нападающий хозяев Роберт Левандовски забил три гола и отдал ассист. Поляк оформил самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ – за 23 минуты.

Томас Мюллер оформил дубль, Лерой Сане сделал «1+2».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Зальцбург (Австрия) – 7:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 12; 2:0 – Левандовски (с пенальти), 21; 3:0 – Левандовски, 23; 4:0 – Гнабри, 31; 5:0 – Мюллер, 54; 5:1 – Кьергор, 70; 6:1 – Мюллер, 83; 7:1 – Сане, 86.

Первый матч: 1:1

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру

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