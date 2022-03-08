Семин: «Легионеры не уедут из России. Они тут неплохо работают, команда обеспечивает»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном отъезде легионеров из РПЛ из-за разрешения ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.
«Во-первых, в нашем чемпионате есть легионеры высокого уровня и обычного. Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает.
Уровень российского футбола не упадет, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в «Зените» и, может быть, в ЦСКА.
Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола для того, чтобы уровень футбола в стране значительно вырос», — сказал Семин.
- Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
- Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
Источник: «РБ Спорт»