Семин: «Легионеры не уедут из России. Они тут неплохо работают, команда обеспечивает»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном отъезде легионеров из РПЛ из-за разрешения ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Во-первых, в нашем чемпионате есть легионеры высокого уровня и обычного. Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает.

Уровень российского футбола не упадет, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в «Зените» и, может быть, в ЦСКА.

Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола для того, чтобы уровень футбола в стране значительно вырос», — сказал Семин.

Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.

Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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