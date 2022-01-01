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Семин: «Легионеры не уедут из России. Они тут неплохо работают, команда обеспечивает»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном отъезде легионеров из РПЛ из-за разрешения ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Во-первых, в нашем чемпионате есть легионеры высокого уровня и обычного. Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает.

Уровень российского футбола не упадет, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в «Зените» и, может быть, в ЦСКА.

Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола для того, чтобы уровень футбола в стране значительно вырос», — сказал Семин.

  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +790

    Soccerdealer63 1 час назад

    Выживший из ума старый пень)))

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    Рейтинг: +3923

    PAREVG. > Soccerdealer63 44 минуты назад

    Все он правильно сказал.
    99% легионеров - откровенный шлак.
    Хороший игрок в РПЛ поедет только в 3 случаях.
    1. Он молод, и только подает надежду на будущее.
    2. За оооооооочень большие деньги.
    3. Он завершает карьеру, и в топ 5 уже не нужен, едет доигрывать.

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