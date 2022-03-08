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«Флуминенсе» и «Фламенго» интересуются Венделом

8 марта 2022, 08:45
4

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации NETFLU, 24-летним футболистом интересуется «Флуминенсе». Бразильский клуб рассмотрит вариант с приобретением Вендела, если выйдет в следующий раунд Кубка Либертадорес.

Бразильским хавбеком также интересуется «Фламенго».

  • Вендел провел 19 матчей в сезоне РПЛ, забил 3 гола и отдал результативный пас.
  • Бразилец стоит 18 миллионов евро.
  • Его команда лидирует в РПЛ.

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Источник: NETFLU

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Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Флуминенсе Фламенго Вендел
Комментарии (4)
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ilichkadr
1646724869
Если НЕ выйдет в следующий раунд Кубка Либертадорес, то попытается приобрести Дзюбу в качестве защитника.
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ySS
1646730084
Фыфа бросила трап для грызунов, посмотрим, кто им воспользуется.
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zigbert
1646749176
Все будет зависеть от желания самого игрока. Переходы сейчас упростились до нельзя.
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