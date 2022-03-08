«Флуминенсе» и «Фламенго» интересуются Венделом

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
По информации NETFLU, 24-летним футболистом интересуется «Флуминенсе». Бразильский клуб рассмотрит вариант с приобретением Вендела, если выйдет в следующий раунд Кубка Либертадорес.
Бразильским хавбеком также интересуется «Фламенго».
- Вендел провел 19 матчей в сезоне РПЛ, забил 3 гола и отдал результативный пас.
- Бразилец стоит 18 миллионов евро.
- Его команда лидирует в РПЛ.
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
Источник: NETFLU
Сайт с новостями о "Флуминенсе". Аудитория в инстаграме - более 104 тысяч подписчиков.