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«Флуминенсе» и «Фламенго» интересуются Венделом

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации NETFLU, 24-летним футболистом интересуется «Флуминенсе». Бразильский клуб рассмотрит вариант с приобретением Вендела, если выйдет в следующий раунд Кубка Либертадорес.

Бразильским хавбеком также интересуется «Фламенго».

  • Вендел провел 19 матчей в сезоне РПЛ, забил 3 гола и отдал результативный пас.
  • Бразилец стоит 18 миллионов евро.
  • Его команда лидирует в РПЛ.

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Источник: NETFLU

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13879

    ilichkadr 27 минут назад

    Если НЕ выйдет в следующий раунд Кубка Либертадорес, то попытается приобрести Дзюбу в качестве защитника.

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