Фернандес после игры с «Нижним Новгородом» отправился на КТ. У него сотрясение и перелом носа

Сразу после матча 20-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» защитник ЦСКА Марио Фернандес был отправлен на компьютерную томографию. Она должна определить степень серьезности травмы.

«Сразу после матча к стадиону подъехала скорая. Медики пошли к раздевалкам, но быстро вернулись, забирать никого не стали.

Марио уехал на клубной машине на компьютерную томографию. На носу шина. Кровотечение было жуткое», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

Фернандеса на 85-й минуте заменили на Кирилла Набабкина.

У 31-летнего игрока в сезоне РПЛ 19 матчей.

Фернандес играет в России 10 лет.

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