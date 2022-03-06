Фернандес после игры с «Нижним Новгородом» отправился на КТ. У него сотрясение и перелом носа

Сразу после матча 20-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» защитник ЦСКА Марио Фернандес был отправлен на компьютерную томографию. Она должна определить степень серьезности травмы.
«Сразу после матча к стадиону подъехала скорая. Медики пошли к раздевалкам, но быстро вернулись, забирать никого не стали.
Марио уехал на клубной машине на компьютерную томографию. На носу шина. Кровотечение было жуткое», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.
- Фернандеса на 85-й минуте заменили на Кирилла Набабкина.
- У 31-летнего игрока в сезоне РПЛ 19 матчей.
- Фернандес играет в России 10 лет.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого