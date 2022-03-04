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Кавазашвили: «Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал иностранных футболистов и тренеров, расторгнувших контракты с клубами РПЛ в связи с ситуацией на Украине.

«Крысы бегут с корабля. Ну и не надо нам здесь таких профессионалов. Давно говорю, что надо уменьшить количество легионеров в РПЛ. А то играет непонятный сброд, а наши мальчики сидят и скамейку греют.

Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки. Нам только лучше будет, если воспитанники своих академий станут получать больше игрового времени.

Будут набираться опыта, обрастать мясом. В итоге мы получим отличных игроков для нашей национальной команды», – сказал Кавазашвили.

Все иностранцы, которые уехали из русского футбола – обновляемый список

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +614

    v.v.navashinsky 9 минут назад

    Возможно,что на них,легионеров и тренеров,никакого давления не оказывалось.Пусть бегут,внести их в черный список,и закрыть для них наш футбол навсегда.

    0
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    Рейтинг: +14812

    Hektor 84 20 минут назад

    Снова обострение у старичка

    0
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    Рейтинг: +1261

    Vitaga 33 минуты назад

    футболисты и так большим умом не отличаются а когда к этому добавляется и маразм...

    1
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    Рейтинг: +12

    Bbilerpol 49 минут назад

    Крысы, обычно, бегут не с корабля, а с тонущего корабля.

    2
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    Рейтинг: +28518

    silver29 1 час назад

    Анзор, ты лучший !

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