Кавазашвили: «Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки»

Возможно,что на них,легионеров и тренеров,никакого давления не оказывалось.Пусть бегут,внести их в черный список,и закрыть для них наш футбол навсегда.
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал иностранных футболистов и тренеров, расторгнувших контракты с клубами РПЛ в связи с ситуацией на Украине.
«Крысы бегут с корабля. Ну и не надо нам здесь таких профессионалов. Давно говорю, что надо уменьшить количество легионеров в РПЛ. А то играет непонятный сброд, а наши мальчики сидят и скамейку греют.
Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки. Нам только лучше будет, если воспитанники своих академий станут получать больше игрового времени.
Будут набираться опыта, обрастать мясом. В итоге мы получим отличных игроков для нашей национальной команды», – сказал Кавазашвили.
Все иностранцы, которые уехали из русского футбола – обновляемый список