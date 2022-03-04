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  • Кавазашвили: «Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки»

Кавазашвили: «Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки»

4 марта 2022, 13:47
7

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал иностранных футболистов и тренеров, расторгнувших контракты с клубами РПЛ.

«Крысы бегут с корабля. Ну и не надо нам здесь таких профессионалов. Давно говорю, что надо уменьшить количество легионеров в РПЛ. А то играет непонятный сброд, а наши мальчики сидят и скамейку греют.

Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки. Нам только лучше будет, если воспитанники своих академий станут получать больше игрового времени.

Будут набираться опыта, обрастать мясом. В итоге мы получим отличных игроков для нашей национальной команды», – сказал Кавазашвили.

Все иностранцы, которые уехали из русского футбола – обновляемый список

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (7)
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Bbilerpol
1646393812
Крысы, обычно, бегут не с корабля, а с тонущего корабля.
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Vitaga
1646394749
футболисты и так большим умом не отличаются а когда к этому добавляется и маразм...
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Hektor 84
1646395564
Снова обострение у старичка
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Zlatan2718
1646403651
и желательно грузинов убрать
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Bozigit
1646408239
сказал грузин
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JTherry
1646418259
если все же уедут все легионеры, ветераны футбола будут радоваться, что на поле выходят только наши игроки... скорее всего, ЗП им снизят в разы: а за что платить, если конкуренции с легионерами, которым надо платить прилично и в валюте, нет...
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