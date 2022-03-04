Кавазашвили: «Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал иностранных футболистов и тренеров, расторгнувших контракты с клубами РПЛ.

«Крысы бегут с корабля. Ну и не надо нам здесь таких профессионалов. Давно говорю, что надо уменьшить количество легионеров в РПЛ. А то играет непонятный сброд, а наши мальчики сидят и скамейку греют.

Убегают легионеры и тренеры? Ну и пошли они нахер все. Слабаки. Нам только лучше будет, если воспитанники своих академий станут получать больше игрового времени.

Будут набираться опыта, обрастать мясом. В итоге мы получим отличных игроков для нашей национальной команды», – сказал Кавазашвили.

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