Все иностранцы, которые уехали из русского футбола – обновляемый список

Наверняка увеличится.

Кто уже покинул Россию из команд РПЛ и ФНЛ:

Игроки

Ярослав Ракицкий («Зенит») – досрочно расторг контракт, его не было даже на тренировках после игры с «Бетисом».

Ярослав Годзюр и Денис Кулаков (оба – «Урал») – они тоже украинцы, а Кулаков еще и капитан клуба.

Пабло («Локомотив») – бразилец покинул клуб, попрощавшись с партнерами.

Фабрицио Тавано («Акрон») – мексиканский игрок 25 февраля пришел в клуб, 2 марта – расторг контракт.

Дмитрий Литвин («СКА-Хабаровск») – украинец из ФНЛ перешел в клуб на Фарерах.

Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон, Реми Кабелла (все – «Краснодар») – приостановили контракты с клубом. Будут тренироваться самостоятельно, а все соглашения останутся действительными.

Тренеры

Даниэль Фарке, Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон (все – «Краснодар») – Фарке отработал во главе клуба полтора месяца и затем покинул его, не проведя ни одного матча. Он объяснил, что вернуться домой просили, в том числе, семьи.

Рамон Трибульетч, Алехандро Вильчес, Маттео Жугай, Марко Джорджевич и Ягиз Чекем (все – «Акрон») – восьмая команда ФНЛ растеряла весь тренерский штаб.

Маркус Гиздоль и Зильбрехт Лутц («Локомотив») – по словам Гиздоля, это было личное решение. Гендиректор Леонченко назвал это нарушением контрактных обязательств.

Станислав Гончаренко и Павел Дубко («Ахмат») – два украинца расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Андрей Воронин («Динамо») – один из тренеров «Динамо» забрал сына из академии и уехал к семье в Германию.

Специалисты

Уго Клингор – директор академии «Акрона», а также Крис Докерти – спортивный директор «Акрона». Они ушли вместе с тренерами.

Что вокруг

Покинуть российские клубы могут защитники «Зенита» Деян Ловрен (правда, гендиректор «Зенита» Александр Медведев это опроверг) и «Динамо» Иван Ордец, а также полузащитник «Ахмата» Артем Полярус.

Слух об уходе легионеров из «Сочи» опроверг гендиректор Дмитрий Рубашко. Информация об уходе легионеров из «Краснодара» пока официально не подтверждена.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что останется в команде до последнего. Сандро Шварц также не планирует уходить из «Динамо».