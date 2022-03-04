Чалов – лидер «Базеля» по трем статистическим показателям

Нападающий «Базеля» Федор Чалов, арендованный у ЦСКА, лидирует в швейцарском клубе сразу по нескольким статистическим показателям.

По информации Opta, 23-летний форвард – лучший игрок «Базеля» по ожидаемым голам (2,6 xG), возвратам владения в финальной трети (8) и касаниям в чужой штрафной (23).

В матче против «Санкт-Галлена» Чалов сделал дубль – это его первые голы за «Базель».

Чалов провел 5 матчей за «Базель», забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Его арендовали у ЦСКА до конца сезона без права выкупа.

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