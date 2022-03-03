Польша автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не будет искать замену России

ФИФА не будет искать замену для сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022, сообщает Przeglad Sportowy со ссылкой на источник в Польском футбольном союзе.

Сборная Польши автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией. ФИФА объявит об этом официально в пятницу, 4 марта.

ФИФА рассматривала несколько вариантов решения проблемы, но возникли сложности с логистикой и расписанием. Обсуждался вариант с проведением мини-турнира между Польшей, Швецией и Чехией, а также замена России на Словакию или Венгрию.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

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