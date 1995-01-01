Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Польша автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не будет искать замену России

    ФИФА не будет искать замену для сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022, сообщает Przeglad Sportowy со ссылкой на источник в Польском футбольном союзе.

    Сборная Польши автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией. ФИФА объявит об этом официально в пятницу, 4 марта.

    ФИФА рассматривала несколько вариантов решения проблемы, но возникли сложности с логистикой и расписанием. Обсуждался вариант с проведением мини-турнира между Польшей, Швецией и Чехией, а также замена России на Словакию или Венгрию.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
    • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

    Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

    Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

    Польша, Швеция, Чехия официальных отказов играть с Россией не присылали. Они означали бы техническое поражение

    Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией»

    Источник: Przeglad Sportowy

    Польская ежедневная спортивная газета, выходящая с 1921 года. Аудитория в твиттере - 250 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:16
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4916

      SPACE TRUCKIN 56 секунд назад

      у ляхов праздник - прошли Россию не напрягаясь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      ПалкоВводецъ_1 5 минут назад

      Мал клоп, да вонюч!
      Самый короткий анекдот про Польшу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      3meeeD > ПалкоВводецъ_1 4 минуты назад

      Отрывается ,на фашиках не смогла.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6298

      Из Твери Леха 7 минут назад

      фифа чтоб окончательно е*ануться нужно украину чемпионом мира сделать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      ПалкоВводецъ_1 > Из Твери Леха 4 минуты назад

      Тссс! У Украины самая мощная армия в мире. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      jek718875 18 минут назад

      Это КРЫСОВЯК подговорил ФИФА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3030

      m40 35 минут назад

      Логично было бы дать шанс 3 команды из нашей группы- словаки или словенцы, не помню кто. Но нет, этим курвам такой подгон организовали

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6779

      vladik12 > m40 31 минуту назад

      Даже не представить, как дико мы болели бы за словенцев/словаков в этом случае.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1395

      Benifacto 37 минут назад

      лЯ КрыСЫЫЫ....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Чоткар Патыр 38 минут назад

      Польша таким образом и на победу на ЧМ может насосать)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      ВасяК 50 минут назад

      Это цирк какой-то!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4704

      FENIX-SL > ВасяК 21 минуту назад

      цирк только начинается
      при том внутри страны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28468

      silver29 54 минуты назад

      Пусть ФИФА возвращает все платежи которая сделала Россия в эту шарашку, отныне пшеки будут вас содержать.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      3meeeD > silver29 6 минут назад

      Х..Я лысого они только содержать смогут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4486

      Бомбардиръ 1 час назад

      Будет ли сам ЧМ22, уже вопрос.

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11