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  • Польша автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не будет искать замену России

Польша автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не будет искать замену России

3 марта 2022, 14:16
26

ФИФА не будет искать замену для сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022, сообщает Przeglad Sportowy со ссылкой на источник в Польском футбольном союзе.

Сборная Польши автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией. ФИФА объявит об этом официально в пятницу, 4 марта.

ФИФА рассматривала несколько вариантов решения проблемы, но возникли сложности с логистикой и расписанием. Обсуждался вариант с проведением мини-турнира между Польшей, Швецией и Чехией, а также замена России на Словакию или Венгрию.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

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Источник: Przeglad Sportowy

Польская ежедневная спортивная газета, выходящая с 1921 года. Аудитория в твиттере - 250 тысяч подписчиков.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша
Комментарии (26)
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Fusballer
1646306590
"в пятницу, 5 марта" - в этой гейропе даже дни недели поменяли в качестве санкции!
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ВасяК
1646307940
Это цирк какой-то!!!
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Чоткар Патыр
1646308628
Польша таким образом и на победу на ЧМ может насосать)
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Benifacto
1646308671
лЯ КрыСЫЫЫ....
Ответить
m40
1646308830
Логично было бы дать шанс 3 команды из нашей группы- словаки или словенцы, не помню кто. Но нет, этим курвам такой подгон организовали
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Из Твери Леха
1646310495
фифа чтоб окончательно е*ануться нужно украину чемпионом мира сделать.
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SPACE TRUCKIN
1646310885
у ляхов праздник - прошли Россию не напрягаясь...
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Lipatoff
1646313811
Я думаю, что главная цель России в будущем должна быть направлена на полную изоляцию от Америки, нам даже 10 лет не дают спокойно пожить, то Чечня, потом Грузия, теперь Украина... кто дальше? Одни провокации только и создают своими лозунгами о "демократии", которой по факту нет, вот футбол тому подтверждение
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Красногорск_Фан
1646320399
Полагаю не буду болеть почти ни за одну Европейскую сборную (не помню вышли Сербы или нет) на этом турнире. И за ряд других. Южная америка пусть берет ушастый. Европейцы тоже молодцы. Ах война, ах страдания! Но все спорт турниры проводим . заднериводим точнее
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Bozigit
1646324342
Надеюсь они дальше не пройдут
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