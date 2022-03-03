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«Матч ТВ» начнет транслировать женский чемпионат России по футболу

3 марта 2022, 12:27
10

РФС договорился с «Матч ТВ» о показе матчей чемпионата России по футболу среди женских команд.

Все прямые трансляции игр будут доступны бесплатно на сайтах холдинга. Отдельные встречи каждого тура будут в эфире каналов «Матч Премьер» и «Матч Страна».

«Женский футбол в России развивается стремительно – клубы РПЛ и ФНЛ создают свои женские команды, зрители приходят на стадионы, а игры получаются яркими и богатыми на события.

С этого сезона мы рады приветствовать все матчи Суперлиги на цифровых ресурсах «Матч ТВ», а самые принципиальные поединки будут показаны в эфире наших каналов – таким образом, весь элитный российский футбол теперь обрел свой дом на «Матче»!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Мы благодарны «Матч ТВ» за готовность сделать значимый вклад в популяризацию женского футбола.

В рамках нашего партнерства на предстоящий сезон запланированы не только трансляции матчей Суперлиги, но и другие мероприятия по продвижению Чемпионата, которые позволят расширить аудиторию болельщиков, сделать женский футбол более доступным и, в конечном итоге, привлечь к занятиям футболом больше девочек по всей стране», – заявила глава департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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moskowcity-petrv
1646300230
Лучше фнл транслировать
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Garrincha58
1646302876
мне кажется по Матч ТВ пусть транслируют Давай поженимся или шоу Малахова а лучше его вообще закрыть зачем этот канал нужен
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jek718875
1646302996
А я ещё предлагаю ввести после каждой игры приз самой красивой футболистке
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Viper for CSKA
1646303473
Ну, вполне возможно, что скоро отберут права на трансляцию топовых чемпионатов и Лиги Чемпионов. Плюс российских спортсменов не будет на международных соревнованиях, а, значит, и их показывать особого смысла не будет. А канал (а точнее четыре канала: федеральный + 3 футбольных) надо каким-то контентом заполнять. Так что женский футбол - это только начало. Ждём возвращение на экраны чемпионата Беларуси и всеми ожидаемый дебют первенства Казахстана. Дальше можно и молодежные лиги начать показывать, потом юниорские, а там, глядишь, и до детсадовских турниров дойдём.
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O-kolesov
1646304537
Для того, чтобы вернуть зрителя на Матч ТВ, нужно транслировать женский голый чемпионат России по футболу. Ключевое слово "голый".
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Мортус
1646307412
Это вместо АПЛ походу.
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zigbert
1646308655
Ну если женский футбол развивается так стремительно то надо показывать.
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jek718875
1646310142
Теперь вместо МЕССИ, лучшая футболистка будет МУССЯ
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алдан2014
1646316493
А мужской футбол настолько крут,что за него надо платить?
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