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    «Матч ТВ» начнет транслировать женский чемпионат России по футболу

    РФС договорился с «Матч ТВ» о показе матчей чемпионата России по футболу среди женских команд.

    Все прямые трансляции игр будут доступны бесплатно на сайтах холдинга. Отдельные встречи каждого тура будут в эфире каналов «Матч Премьер» и «Матч Страна».

    «Женский футбол в России развивается стремительно – клубы РПЛ и ФНЛ создают свои женские команды, зрители приходят на стадионы, а игры получаются яркими и богатыми на события.

    С этого сезона мы рады приветствовать все матчи Суперлиги на цифровых ресурсах «Матч ТВ», а самые принципиальные поединки будут показаны в эфире наших каналов – таким образом, весь элитный российский футбол теперь обрел свой дом на «Матче»!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

    «Мы благодарны «Матч ТВ» за готовность сделать значимый вклад в популяризацию женского футбола.

    В рамках нашего партнерства на предстоящий сезон запланированы не только трансляции матчей Суперлиги, но и другие мероприятия по продвижению Чемпионата, которые позволят расширить аудиторию болельщиков, сделать женский футбол более доступным и, в конечном итоге, привлечь к занятиям футболом больше девочек по всей стране», – заявила глава департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии11
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      Рейтинг: +740

      jek718875 12 минут назад

      Теперь вместо МЕССИ, лучшая футболистка будет МУССЯ

      0
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      Рейтинг: +14221

      Cleaner 22 минуты назад

      Поржать?..)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94517

      zigbert 37 минут назад

      Ну если женский футбол развивается так стремительно то надо показывать.

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      Рейтинг: +219

      Мортус 57 минут назад

      Это вместо АПЛ походу.

      0
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      Рейтинг: +679

      O-kolesov 1 час назад

      Для того, чтобы вернуть зрителя на Матч ТВ, нужно транслировать женский голый чемпионат России по футболу. Ключевое слово "голый".

      1
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      Рейтинг: +5993

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Ну, вполне возможно, что скоро отберут права на трансляцию топовых чемпионатов и Лиги Чемпионов. Плюс российских спортсменов не будет на международных соревнованиях, а, значит, и их показывать особого смысла не будет. А канал (а точнее четыре канала: федеральный + 3 футбольных) надо каким-то контентом заполнять. Так что женский футбол - это только начало. Ждём возвращение на экраны чемпионата Беларуси и всеми ожидаемый дебют первенства Казахстана. Дальше можно и молодежные лиги начать показывать, потом юниорские, а там, глядишь, и до детсадовских турниров дойдём.

      2
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      Рейтинг: +740

      jek718875 2 часа назад

      А я ещё предлагаю ввести после каждой игры приз самой красивой футболистке

      1
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      Рейтинг: +16125

      Garrincha58 2 часа назад

      мне кажется по Матч ТВ пусть транслируют Давай поженимся или шоу Малахова а лучше его вообще закрыть зачем этот канал нужен

      3
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      Рейтинг: +1162

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Лучше фнл транслировать

      1
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      Рейтинг: +439

      3meeeD > moskowcity-petrv 1 час назад

      Так его с следующего сезона вроде ,как и собираются

      1
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      Рейтинг: +9743

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Здорово.
      А вот первенство страны по домино, не планируете ?

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