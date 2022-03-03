«Матч ТВ» начнет транслировать женский чемпионат России по футболу

РФС договорился с «Матч ТВ» о показе матчей чемпионата России по футболу среди женских команд.

Все прямые трансляции игр будут доступны бесплатно на сайтах холдинга. Отдельные встречи каждого тура будут в эфире каналов «Матч Премьер» и «Матч Страна».

«Женский футбол в России развивается стремительно – клубы РПЛ и ФНЛ создают свои женские команды, зрители приходят на стадионы, а игры получаются яркими и богатыми на события.

С этого сезона мы рады приветствовать все матчи Суперлиги на цифровых ресурсах «Матч ТВ», а самые принципиальные поединки будут показаны в эфире наших каналов – таким образом, весь элитный российский футбол теперь обрел свой дом на «Матче»!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Мы благодарны «Матч ТВ» за готовность сделать значимый вклад в популяризацию женского футбола.

В рамках нашего партнерства на предстоящий сезон запланированы не только трансляции матчей Суперлиги, но и другие мероприятия по продвижению Чемпионата, которые позволят расширить аудиторию болельщиков, сделать женский футбол более доступным и, в конечном итоге, привлечь к занятиям футболом больше девочек по всей стране», – заявила глава департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.