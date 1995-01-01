Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Алип: «В России пытаются играть в комбинационный футбол. В Казахстане он более силовой»

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип, арендованный у «Кайрата», рассказал об отличиях чемпионатов Казахстана и России.

    — В чем главные отличия чемпионатов Казахстана и России?

    — Как сказал Аршавин, разница в одной букве — у нас КПЛ, у вас РПЛ. Если серьезно, в России все быстрее принимают решения и пытаются играть в комбинационный футбол. В Казахстане он более силовой.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.
    • Он забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

    Алип: «Хочу, чтобы арендное соглашение с «Зенитом» превратилось в постоянный контракт»

    Алип будет играть в «Зените» под 28-м номером

    «Зенит» объявил об аренде Алипа с правом выкупа

    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:02
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11