Алип: «В России пытаются играть в комбинационный футбол. В Казахстане он более силовой»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип, арендованный у «Кайрата», рассказал об отличиях чемпионатов Казахстана и России.

— В чем главные отличия чемпионатов Казахстана и России?

— Как сказал Аршавин, разница в одной букве — у нас КПЛ, у вас РПЛ. Если серьезно, в России все быстрее принимают решения и пытаются играть в комбинационный футбол. В Казахстане он более силовой.

В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.

22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.

Он забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

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