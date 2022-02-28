Алип: «В России пытаются играть в комбинационный футбол. В Казахстане он более силовой»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип, арендованный у «Кайрата», рассказал об отличиях чемпионатов Казахстана и России.

— В чем главные отличия чемпионатов Казахстана и России?

— Как сказал Аршавин, разница в одной букве — у нас КПЛ, у вас РПЛ. Если серьезно, в России все быстрее принимают решения и пытаются играть в комбинационный футбол. В Казахстане он более силовой.