Алип: «В России пытаются играть в комбинационный футбол. В Казахстане он более силовой»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип, арендованный у «Кайрата», рассказал об отличиях чемпионатов Казахстана и России.
— В чем главные отличия чемпионатов Казахстана и России?
— Как сказал Аршавин, разница в одной букве — у нас КПЛ, у вас РПЛ. Если серьезно, в России все быстрее принимают решения и пытаются играть в комбинационный футбол. В Казахстане он более силовой.
- В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
- 22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.
- Он забил 2 гола за «Зенит» на сборах.
Источник: сайт «Зенита»