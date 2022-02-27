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  • РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место

РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место

27 февраля 2022, 20:57
4

«Ахмат» в 19-м туре чемпионата России переиграл «Уфу». По ходу встречи уфимцы вели, но преимущество не сохранили.

Грозненцы поднялись на пятую строчку таблицы. «Уфа» идет в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлев, 45+1; 1:1 – Коновалов, 50 (с пенальти); 2:1 – Трошечкин, 85.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович (Бериша, 46), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Трошечкин, 73), Садулаев (Карапузов, 46), Себаи (Архипов, 46 (Умаев, 87)).

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов (Емельянов, 88), Агаларов, Фищенко (Камилов, 46), Родригеш (Урунов, 69), Касинтура (Никитин, 69), Ортис (Саплинов, 81).

Предупреждения: Уткин, 9; Семенов, 67 – Йокич, 27; Фищенко, 29; Касинтура, 49; Камилов, 54; Агаларов, 67; Родригеш, 68.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (4)
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Artemka444
1645984973
Пенальти левый поставили!!!!!!
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житель СПб
1645987851
5 место Ахмата - это уже достижение!
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zigbert
1646043353
С выходом Бериши Ахмат получил преимущество. Может быть встреча так и закончилась бы вничью но сыграли замены.
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