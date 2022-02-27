РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место

«Ахмат» в 19-м туре чемпионата России переиграл «Уфу». По ходу встречи уфимцы вели, но преимущество не сохранили.

Грозненцы поднялись на пятую строчку таблицы. «Уфа» идет в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлев, 45+1; 1:1 – Коновалов, 50 (с пенальти); 2:1 – Трошечкин, 85.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович (Бериша, 46), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Трошечкин, 73), Садулаев (Карапузов, 46), Себаи (Архипов, 46 (Умаев, 87)).

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов (Емельянов, 88), Агаларов, Фищенко (Камилов, 46), Родригеш (Урунов, 69), Касинтура (Никитин, 69), Ортис (Саплинов, 81).

Предупреждения: Уткин, 9; Семенов, 67 – Йокич, 27; Фищенко, 29; Касинтура, 49; Камилов, 54; Агаларов, 67; Родригеш, 68.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

Шелия, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Уфой»; Иванов, Агаларов, Ортис выйдут у гостей

«Ахмат» в полном составе возвращается в Россию