РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место

«Ахмат» в 19-м туре чемпионата России переиграл «Уфу». По ходу встречи уфимцы вели, но преимущество не сохранили.
Грозненцы поднялись на пятую строчку таблицы. «Уфа» идет в зоне вылета.
Россия. РПЛ. 19-й тур
Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Журавлев, 45+1; 1:1 – Коновалов, 50 (с пенальти); 2:1 – Трошечкин, 85.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович (Бериша, 46), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Трошечкин, 73), Садулаев (Карапузов, 46), Себаи (Архипов, 46 (Умаев, 87)).
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов (Емельянов, 88), Агаларов, Фищенко (Камилов, 46), Родригеш (Урунов, 69), Касинтура (Никитин, 69), Ортис (Саплинов, 81).
Предупреждения: Уткин, 9; Семенов, 67 – Йокич, 27; Фищенко, 29; Касинтура, 49; Камилов, 54; Агаларов, 67; Родригеш, 68.