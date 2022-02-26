РФС: «Если соперники России откажутся играть против нас в стыках и регламент будет соблюден, значит выйдем на ЧМ-2022»

Вице-президент РФС Денис Соловьев отреагировал на отказ Польши и Чехии играть со сборной России в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2022. Он допускает, что россияне попадут на турнир без борьбы.

«На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля. Все остальное – гадание на кофейной гуще. Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так.

Кто сейчас может сказать, какие есть риски, не хочу даже оценивать их. Если бы был понятный алгоритм принятия тех или иных решений, его можно было бы просчитать и понять, какой ответ будет на выходе. Сегодня вообще ничего не понятно, поэтому я предлагаю не заниматься домыслами и не фантазировать. Есть регламент, есть официальная позиция тех или иных организаций, которые за это отвечают», – сказал Соловьев.