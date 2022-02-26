РФС: «Если соперники России откажутся играть против нас в стыках и регламент будет соблюден, значит выйдем на ЧМ-2022»

Нужно не только технарями наказать,но и финансово,и отстранить эти сборные от отборочного турнира на следующий чемпионат мира.Чтобы другим не повадно было.Нейтральные поля на нашей сборной сделали,им мало.Зато сейчас повылезает вся футбольная грязь на ружу.Вчера хотел посмотреть матч "Баварии",увидел у Левандовского на руке капитанскую повязку цветами украинского флага,и сразу выключил.Для меня,все,кто кричит "Нет войне!!!",поддерживают националистов в Украине,а не народ Украины.8 лет не замечали войны,а тут завизжали,как крысы!!!
Вице-президент РФС Денис Соловьев отреагировал на отказ Польши и Чехии играть со сборной России в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2022. Он допускает, что россияне попадут на турнир без борьбы.
«На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля. Все остальное – гадание на кофейной гуще. Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так.
Кто сейчас может сказать, какие есть риски, не хочу даже оценивать их. Если бы был понятный алгоритм принятия тех или иных решений, его можно было бы просчитать и понять, какой ответ будет на выходе. Сегодня вообще ничего не понятно, поэтому я предлагаю не заниматься домыслами и не фантазировать. Есть регламент, есть официальная позиция тех или иных организаций, которые за это отвечают», – сказал Соловьев.
- Швеция, Польша (включая президента) отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
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