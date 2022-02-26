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    РФС: «Если соперники России откажутся играть против нас в стыках и регламент будет соблюден, значит выйдем на ЧМ-2022»

    Вице-президент РФС Денис Соловьев отреагировал на отказ Польши и Чехии играть со сборной России в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2022. Он допускает, что россияне попадут на турнир без борьбы.

    «На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля. Все остальное – гадание на кофейной гуще. Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так.

    Кто сейчас может сказать, какие есть риски, не хочу даже оценивать их. Если бы был понятный алгоритм принятия тех или иных решений, его можно было бы просчитать и понять, какой ответ будет на выходе. Сегодня вообще ничего не понятно, поэтому я предлагаю не заниматься домыслами и не фантазировать. Есть регламент, есть официальная позиция тех или иных организаций, которые за это отвечают», – сказал Соловьев.

    • Швеция, Польша (включая президента) отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
    • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

    Журналист Венедиктов: «ЧМ-2022 для России будет закрыт»

    Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть

    Источник: ТАСС

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    26.02.2022 23:33
    Комментарии49
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      Рейтинг: +464

      v.v.navashinsky 3 часа назад

      Нужно не только технарями наказать,но и финансово,и отстранить эти сборные от отборочного турнира на следующий чемпионат мира.Чтобы другим не повадно было.Нейтральные поля на нашей сборной сделали,им мало.Зато сейчас повылезает вся футбольная грязь на ружу.Вчера хотел посмотреть матч "Баварии",увидел у Левандовского на руке капитанскую повязку цветами украинского флага,и сразу выключил.Для меня,все,кто кричит "Нет войне!!!",поддерживают националистов в Украине,а не народ Украины.8 лет не замечали войны,а тут завизжали,как крысы!!!

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      Рейтинг: +464

      v.v.navashinsky 4 часа назад

      Приветствую решение Федерации лыжного спорта,об отказе от соревнований.Хватит прогинаться под США и ГЕЙЕВРОПУ.Пора юристам нашим поработать,идти в суды.Доказывать,кто прав,а кто виноват.То,что УЕФа-гнилая контора,об этом давно знают все.В УЕФа-политику смешали со спортом.Пора задуматься о ликвидации этой организации.Посмотрим,как ФИФА себя поведет.Если и ФИФА начало прогнивать,тогда остается идти в суды.И все равно-человеческие жизни,мир на Украине важнее каких то там соревнований.Нужно перекрыть границу между Западной Украиной и остальной Украиной,чтобы нацики не смогли от своих кураторов получать оружие и помощь.И полное уничтожение националистов.И не забывать лозунг:"ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ,ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!!!"А как наказать ЕС и США за са

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      Рейтинг: +2413

      Play 5 часов назад

      Ага, а если и на ЧМ все откажутся играть со сборной России, то регламент будет соблюдён, и Россия выиграет Чемпионат Мира.

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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 5 часов назад

      Болельщики России вы где? Ау. Вам на голову уже сели пропиндосовские подстилки . гнать всю шушару с наших сайтов!

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      Рейтинг: +42

      Elektronua > Январь 59 5 часов назад

      не ссы , все они тут , скорее всего им уже стыдно писать аналогичные как у тебя посты.

      1
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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 > Elektronua 4 часа назад

      Сейчас увидишь как им стыдно. Завалят тебя дерьмом и глазом не моргнут . хотя чего тут моргать на твоей аватарке два презерватива. Сразу видно кто ты.

      0
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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 5 часов назад

      Не пойму , что за стон из под воротни. Лучше пропустит один мундиаль, чем потом разорвут Россию на куски. Вам что мало того , что нас нас от олимпиад отстранили, и поехала не Россия а олимпийский комитет. Так или иначе нас по любым причинам изолируют по указке из США, пора дать один раз по сусалам , отключить газ, прекратить экспорт РД-80, запретить продавать титан и Палладий прикрыть на пару кварталов нефть из России , и все выстроятся в очередь с протянутой рукой. И не хpeн бояться одноразовых порицаний.

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      Рейтинг: +2010

      serglider > Январь 59 5 часов назад

      Почему мы должны пропускать ЧМ? Когда мы отказались играть с Чили, нас просто дисквалифицировали и все, почему когда отказываются играть с нами, не ехать на ЧМ должны мы? Есть регламент ФИФА - будьте любезны его выполнять, иначе это "дышло" - куда повернул, то и вышло! Если нас не пустят, нужно судится, судится и еще раз судится!

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      Рейтинг: +42

      Elektronua > serglider 5 часов назад

      очень просто, отвечаю:
      Россия - страна агрессор (гопник)
      С гопниками никто ничего не хочет иметь общего.

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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 > Elektronua 4 часа назад

      Это Украина страна страна гопник. Присоединила к себе Закарпатье, Львовскую область, Галицию, Хариковкую, Одесскую, Донкцкйю,Луганскую область за время коммунистического правления, пора бы вернуть чужие территории и не забывать историю.

      2
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      Рейтинг: +1352

      Форвард 79 > Elektronua 4 часа назад

      А США паяньки?!
      Афган Ирак Самоли Югославия Сири Ливия и еще много других стран куда пкндосы вторгались под различными благими предлогами, всех и не вспомниш

      2
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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 > serglider 4 часа назад

      Потому что нужно иметь элементарную гордость , а наше право участвовать в мундиалях пиндосы при желании могут и без хохляндии забрать. На Олимпиаде забрали у нас флаг и Гимн, так же забрали бы и ЧМ по футболу.Потому что не надо бздеть пиндосов. Одни раз наваляем пилюлей, ну пропустим мы один мундиаль, можем из УЕФА даже выйти и войти в Азиатскую федерацию, (Слава Богу, нам география позволяет)потом все придут с поклоном и с подарками. Не бзи в муку не будет пыли.

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      Рейтинг: +1352

      Форвард 79 > Январь 59 4 часа назад

      Да и не своими руками, а засчет сильного брата

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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 > Форвард 79 4 часа назад

      Так пусть вернут награбленное

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      Рейтинг: +2488

      petrucho-spb > Elektronua 3 часа назад

      Гопник тоже человек)))

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      Рейтинг: +13

      vitold79 5 часов назад

      Какая спецоперация???? Это война и геноцид Украинского народа, позор вам, я в Харькове живу, тут просто ужас и не слушайте сказки про всякие операции, лупят целый день, некоторые в погребах живут, уже есть нечего размели все, позор Пи ..расу путину и его шайке

      3
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      Рейтинг: +464

      v.v.navashinsky > vitold79 4 часа назад

      Так Вас ваши защитники-бандеровцы и грабят,и бомбят,и Вами прикрываются,как живым щитом,Сколько тебе заплатили за этот комментарий?Или,как с патриотом,салом расплатились???А то ишь ты,в погребе он сидит.А интернет тебе в погреб США и ЕС протянули???

      3
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      Рейтинг: +464

      v.v.navashinsky > vitold79 3 часа назад

      Да,забыл тебя спросить.А чего это ты не на передовой?Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.Вперед в военкомат,и к Ярошу в "Правый сектор",на передовую.Там тебе некогда будет писать проплаченные сообщения.Там и получишь свою пулю.Или прячешься,как крыса за женщинами с детьми???

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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 > v.v.navashinsky 2 часа назад

      Хохлы плодят своих клонов как мухи на свежем дерьме.

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      Рейтинг: +464

      v.v.navashinsky > Январь 59 2 часа назад

      "Поздно пить боржоми,когда почки отвалились!!!"Наши уже в Харькове,а vitold79 уже в бегах наверное.

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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 5 часов назад

      Как я посмотрю тут хохлятских клонов развелосьсь больше чем российских болельщиков футбола.

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      Рейтинг: +3277

      ААМ 6 часов назад

      Печально. А власти последствия надо было предвидеть. Особенно после истороии с флагом и гимном.

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      Рейтинг: +1352

      Форвард 79 > ААМ 4 часа назад

      Да разве такие последствия, как бан на в футболе является жизнно важным?
      Все это приходящие и с этим можно жить, а вот проявить слабость на милость пендосам смерти подобно!

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      Рейтинг: +193

      Vladislaf 7 часов назад

      Скорее ФИФА вообще нас снимет с турнира, на ЧМ как бы тоже могут отказаться играть с нами в группе. В таком случае им проще нас снять чем ждать очередных отказов.

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      Рейтинг: +42

      Elektronua 10 часов назад

      РФС ,как и вся Россия всё ещё в Зазеркалье.

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