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  • РФС: «Если соперники России откажутся играть против нас в стыках и регламент будет соблюден, значит выйдем на ЧМ-2022»

РФС: «Если соперники России откажутся играть против нас в стыках и регламент будет соблюден, значит выйдем на ЧМ-2022»

26 февраля 2022, 23:33
36

Вице-президент РФС Денис Соловьев отреагировал на отказ Польши и Чехии играть со сборной России в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2022. Он допускает, что россияне попадут на турнир без борьбы.

«На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля. Все остальное – гадание на кофейной гуще. Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так.

Кто сейчас может сказать, какие есть риски, не хочу даже оценивать их. Если бы был понятный алгоритм принятия тех или иных решений, его можно было бы просчитать и понять, какой ответ будет на выходе. Сегодня вообще ничего не понятно, поэтому я предлагаю не заниматься домыслами и не фантазировать. Есть регламент, есть официальная позиция тех или иных организаций, которые за это отвечают», – сказал Соловьев.

  • Швеция, Польша (включая президента) отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Польша Швеция
Комментарии (36)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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житель СПб
1645907886
Все правильно, я об этом и написал. Это, в конце концов, не европейское, а мировое мероприятие. Помимо США и их сателлитов есть и другие государства в мире (кроме Микронезии, конечно...).
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aubergine
1645908376
С точки зрения правил, если все откажутся играть с нами, то справедливо получат технарь. Но вот нет никакой уверенности, что фифа не решат придумать новое правило и оставят Россию за бортом соревнований. Как бы давно уже понятно, что спорт НЕ вне политики.
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Из Твери Леха
1645909018
Кончится все тем, что Фифа придется прогнуться. Ибо если они два технаря поставят и Россия выйдет на ЧМ, то другие участники просто байкотируют мундиаль по приказу США и ЕС.
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Hoahin
1645909787
Держи карман шире
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САДЫЧОК
1645911847
Мечтатели ! Тогда , выгонят , со всех соревнований , к сожалению !
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Арч
1645911872
если так дальше пойдет то и чемпионами мира станете!
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guron88
1645914673
Какой регламент? Вы о чём? Доброе утро! Теперь Мир с нами поиграет по совсем другим правилам! Весь российский спорт, должен готовиться, "склеить ласты". Причем быстро. В течении ближайших трёх недель...
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Lilipyt
1645915505
Для начала официального отказа с нами играть от Польши, Швеции и Чехии нет. То что они заявляют в соц сетях не имеют под собой ни какой юридической силы. Заявление не направлено, а значит поплачут и пойдут играть. Еще скажут, что такого ни чего не было. Но если все же официально откажутся то смысла выступать на турнире не вижу. Да и будет он в недружелюбной риторики.
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Vladislaf
1645938355
Скорее ФИФА вообще нас снимет с турнира, на ЧМ как бы тоже могут отказаться играть с нами в группе. В таком случае им проще нас снять чем ждать очередных отказов.
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Play
1645945147
Ага, а если и на ЧМ все откажутся играть со сборной России, то регламент будет соблюдён, и Россия выиграет Чемпионат Мира.
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