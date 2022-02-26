Колосков – об отказе Польши играть стыковой матч с Россией: «Получат техническое поражение, а мы пойдем дальше»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отказ сборной Польши играть с Россией в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Позиция Польши абсолютно неправильная. Нет решения ФИФА по поводу места проведения. Если не поедут на нейтральное поле, получат баранку – на этом все и закончится.

Техническое поражение Польше, и мы идем дальше. Никаких других решений не будет. Если мы не поедем, то нам засчитают поражение.

Было в истории такое, что к нам Испания не приезжала. Получила техническое поражение. Это регламент, там четко все прописано.

Спортивный принцип? Не мы виноваты в этом, не ФИФА, а Польский футбольный союз. Пусть несут ответственность», – сказал Колосков.