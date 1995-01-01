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    Колосков – об отказе Польши играть стыковой матч с Россией: «Получат техническое поражение, а мы пойдем дальше»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отказ сборной Польши играть с Россией в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    «Позиция Польши абсолютно неправильная. Нет решения ФИФА по поводу места проведения. Если не поедут на нейтральное поле, получат баранку – на этом все и закончится.

    Техническое поражение Польше, и мы идем дальше. Никаких других решений не будет. Если мы не поедем, то нам засчитают поражение.

    Было в истории такое, что к нам Испания не приезжала. Получила техническое поражение. Это регламент, там четко все прописано.

    Спортивный принцип? Не мы виноваты в этом, не ФИФА, а Польский футбольный союз. Пусть несут ответственность», – сказал Колосков.

    • Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.
    • Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

    АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1414

      Bozigit 8 часов назад

      Будем надеяться

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      Рейтинг: +2624

      FRZZ 8 часов назад

      Колосков вроде занимал высокие посты, но дурак дураком, неужели не понятно, что тех. поражение получит Россия.

      0
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      Рейтинг: +411

      mikatv 8 часов назад

      Мечты твои девичьи, дед. Нас просто исключат, а Польша пойдет дальше.

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